Trả lời phỏng vấn hãng tin RT hôm nay (19/9), ông Igor Kimakovsky, cố vấn cho lãnh đạo nước cộng hòa Donetsk tự xưng nói, các tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine gần thành phố tiền tuyến Pokrovsk hiện đều nằm trong tầm bắn của nhiều đơn vị pháo binh Nga. “Toàn bộ mạng lưới đường bộ và tuyến hậu cần của đối phương ở đó đều nằm trong phạm vi hỏa lực dày đặc”, ông Kimakovsky chia sẻ.

Pháo binh Nga khai hỏa. Ảnh: TASS

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về nội dung tuyên bố trên của ông Kimakovsky.

Theo bản đồ cập nhật tình hình giao tranh ở Pokrovsk do trang Deep State của Ukraine cung cấp, quân Nga đã có mặt ở ngoại vi thành phố này và đang tổ chức 2 mũi tấn công từ các khu định cư Zvirove và Shevchenko nhằm vào một số khu vực ở phía nam Pokrovsk.

Bản đồ cập nhật tình hình giao tranh ở thành phố Pokrovsk. Ảnh: Deep State của Ukraine

Ukraine tổ chức chiến dịch phản công ở Sumy

Theo các quan chức quân sự Nga ẩn danh, quân đội Ukraine gần đây đã tổ chức 7 cuộc phản công nhằm vào nhiều khu vực do các lực lượng Moscow kiểm soát ở tỉnh Sumy.

Hãng tin TASS dẫn lời nguồn tin Nga nói: “Trong 24 giờ qua, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Bắc của Nga đã đẩy lui tổng cộng 7 đợt phản công của binh lính Ukraine ở các khu vực Yunakivka, Andriivka, Bilovody, Oleksiivka và Sadky thuộc tỉnh Sumy. Đối phương đã triển khai nhiều đơn vị như Lữ đoàn cơ giới số 47, Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 80 cùng 2 Trung đoàn tấn công số 225 và 425 để thực hiện phản công… Theo số liệu sơ bộ, đối phương đã mất một trung đội lính và 2 xe bọc thép chiến đấu”.

Bản đồ từ trang Deep State cập nhật hôm 18/9 cho thấy, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân Nga và các đơn vị phòng thủ Ukraine hiện bao trùm những khu vực xung quanh 2 khu định cư Yunakivka và Oleksiivka ở Sumy.