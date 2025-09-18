Theo báo Pravda, trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola ngày 17/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ về "kế hoạch B" nếu cuộc xung đột với Nga không thể kết thúc trước năm 2026.

"Tôi hy vọng chúng ta có thể sớm chấm dứt cuộc xung đột này. Nhưng trong mọi trường hợp, 'kế hoạch A' là tìm cách kết thúc nó, 'kế hoạch B' là 120 tỷ USD", ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine đang phải đối mặt với thách thức lớn về mặt ngân sách, khi cuộc xung đột tiêu tốn 120 tỷ USD mỗi năm, gấp đôi ngân sách 60 tỷ USD của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Nếu chúng tôi có một lệnh ngừng bắn hoặc đạt được một đảm bảo an ninh lâu dài, chúng tôi sẽ không cần những khoản tiền lớn như vậy. Nhưng mọi người cần phải hiểu quy mô của vấn đề", ông Zelensky giải thích.

Cũng trong cuộc họp báo, người đứng đầu Kiev nhận định, Nga "không có đủ lực lượng cho các chiến dịch quy mô lớn", bởi Moscow đã không đạt được mục tiêu ở 2 trong số 4 hướng tiến công chính ở các vùng lãnh thổ Ukraine.

Báo cáo của Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andriy Hnatov tiết lộ, Kiev đang tốn khoảng 172 triệu USD mỗi ngày cho cuộc xung đột với Nga. Trong khi đó, tổng chi tiêu quốc phòng trong dự thảo ngân sách năm 2026 của Ukraine là 2.800 tỷ hryvnia (gần 68 tỷ USD), cao hơn 6,5% so với năm nay.

Về phía châu Âu, bà Metsola quả quyết, EU sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và tương lai của nước này trong liên minh. "Ukraine sẽ không bao giờ bước đi một mình, chúng tôi sẽ củng cố quyết tâm và sự hỗ trợ với Kiev", bà Metsola nhấn mạnh.