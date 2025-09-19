Ảnh: Sky News

Theo Sky News, một chuyên gia quân sự đã chỉ ra những diễn biến cho thấy các lực lượng Ukraine sẽ không còn khả năng trụ vững ở Pokrovsk lâu nữa. Nhận xét trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người đồng cấp Mỹ Donald Trump đưa ra lập trường rõ ràng về gói trừng phạt Nga và các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Nga siết chặt vòng vây, lập "khu vực tiêu diệt" quanh Pokrovsk

Quân Ukraine đã phải chiến đấu ác liệt để giữ vững trung tâm hậu cần then chốt Pokrovsk trong hơn một năm qua khi quân đội Nga nhiều lần tìm cách bao vây lực lượng phòng thủ tại đây.

Tiến sĩ Marina Miron, một chuyên gia làm việc tại khoa nghiên cứu quốc phòng thuộc Đại học King's College London cho biết, tình hình ở Pokrovsk ngày càng tồi tệ. Bà trích dẫn các báo cáo hé lộ, quân Nga đang kiểm soát tất cả các tuyến đường tiếp tế và đã "tạo ra một vùng tiêu diệt" bằng máy bay không người lái (UAV), khiến Ukraine rất khó tiếp tế cho quân đội tại đây.

Là một nút giao thông đường bộ và đường sắt, Pokrovsk có dân số trước xung đột khoảng 60.000 người và được Nga coi là "cửa ngõ vào Donetsk". Việc Nga giành được Pokrovsk sẽ cản trở nghiêm trọng các tuyến đường tiếp tế của Kiev và gây nguy hiểm cho các thành phố quan trọng như Kramatorsk và Sloviansk ở miền đông Ukraine.

Chuyên gia quân sự Miron nhận xét: "Sẽ mất một thời gian vì người Nga đang cố gắng đánh bật quân Ukraine khỏi Pokrovks. Nga không muốn tấn công thành phố vì quá khó khăn và tốn quá nhiều nhân lực, giả định sẽ có nhiều tổn thất. Thay vào đó, họ cố gắng bao vây toàn thành phố".

Theo bà Miron, những gì diễn ra cho thấy cách tiếp cận đã thay đổi và quân Nga dường như ưu tiên cho các chiến dịch bao vây từ từ thay vì tấn công gây thương vong.

Những trận chiến ở vùng đông bắc

Báo cáo của Viện Nghiên cứu chiến tranh ngày 15/9 cho biết, tại đông bắc Ukraine, quân Nga đã tiến gần Kupyansk, không xa thành phố Kharkiv. Giống như các mục tiêu khác dọc tiền tuyến của Ukraine, Kupyansk là một trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng, là nơi hội tụ của nhiều tuyến đường sắt lớn.

Chuyên gia Miron nhận xét, vị trí của lực lượng Nga xung quanh Kupyansk khá gần nhau. Quân đội Ukraine cho hay, đầu tuần này Nga đã điều quân đến khu vực thông qua một đường ống, nhưng lối ra của đường ống đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine.

Quân đội Ukraine từng giành lại quyền kiểm soát Kupyansk trong cuộc phản công mùa thu năm 2022, nhưng thành phố đã bị phá hủy phần lớn trong suốt cuộc xung đột và tiếp tục phải đối mặt với các đợt tấn công dữ dội của binh lính Nga.

Tiến sĩ Miron nhận định, nhiều khả năng việc tiến quân về phía Kupyansk là một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm tái thâu tóm một số vùng lãnh thổ từng giành được quyền kiểm soát hoặc có lẽ là một nỗ lực kiểm soát đất đai để sau đó có thể sử dụng làm quân bài mặc cả trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.