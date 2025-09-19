Binh sĩ Nga ở tiền tuyến. Ảnh: Sputnik

Hãng RT đưa tin, Tổng thống Putin hôm 18/9 đã tiết lộ con số trên khi thảo luận về chương trình "Thời đại của những người anh hùng" nhằm đào tạo cựu chiến binh phục vụ cộng đồng.

Người đứng đầu nước Nga phát biểu: "Hơn 700.000 quân đang đồn trú dọc theo đường tiếp xúc, vì vậy chúng ta phải chọn người trong số đó. Chúng ta cần chọn những người sẵn sàng và phù hợp với công việc".

Moscow hiếm khi cung cấp thông tin cập nhật về số lượng quân làm nhiệm vụ trong cuộc xung đột với Ukraine. Hồi tháng 1/2024, Tổng thống Putin cho biết, khoảng 600.000 binh sĩ Nga đang có mặt ở vùng chiến sự.

Nga đã tăng quy mô quân đội thường trực lên gần 2,4 triệu người vào tháng 9/2024, bao gồm 1,5 triệu quân nhân tại ngũ.

Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, nước này có khoảng 900.000 quân nhân tại ngũ tính đến đầu năm nay. Kiev đang chật vật bổ sung lực lượng khi quân đội Nga liên tục giành được ưu thế ở Donbass và miền đông Ukraine. Mùa xuân năm 2025, các lực lượng Moscow đã đánh bật hoàn toàn binh lính Ukraine khỏi vùng biên giới Kursk của Nga, sau khi Kiev phát động chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào khu vực này vào tháng 8/2024.

Ukraine phản công, giành lại 160km2 lãnh thổ

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky hôm 18/9 cho hay, các lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 160km2 lãnh thổ trong chiến dịch phản công đang diễn ra ở tỉnh Donetsk, miền đông đấ nước.

Người đứng đầu Ukraine thông tin, quân đội nước này đã dành cả tháng qua để đẩy lùi đối phương sau khi tiến thêm 15 - 20km về phía đường cao tốc chiến lược Dobropillia-Kramatorsk, gần thành phố Pokrovsk đang bị bao vây. Kể từ cuối tháng 8, các đơn vị Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát nhiều ngôi làng trong khu vực và bắt giữ 100 lính Nga.

Theo báo cáo của Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi, nước này đã giành lại 7 khu định cư ở Dobropillia và Pokrovsk.

Phía Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.