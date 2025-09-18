Tờ Kyiv Independent dẫn lời bà Frederiksen phát biểu trước các phóng viên hôm 17/9: “Không còn nghi ngờ gì nữa Nga sẽ là mối đe dọa đối với Đan Mạch và châu Âu trong nhiều năm tới”.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang chạy đua xây dựng năng lực quân sự, xuất phát từ những lo lắng liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine và dự đoán nguy cơ xảy ra xung đột tiềm tàng giữa Nga và NATO.

Binh sĩ Đan Mạch. Ảnh: Forsvaret

Tuy nhiên, Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh, hiện chưa có mối đe dọa tấn công Đan Mạch ngay lập tức. Do đó, việc mua sắm vũ khí sẽ mang ý nghĩa phòng thủ, chứ không phải phát động một cuộc tấn công.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen, những loại vũ khí nước này sẽ mua có thể bao gồm máy bay không người lái (UAV) và tên lửa có năng lực tấn công lãnh thổ của đối phương. Tuy nhiên, số lượng vũ khí Copenhagen mua không được tiết lộ.

Theo Đan Mạch, chương trình mua sắm vũ khí chính xác tầm xa được thực hiện theo yêu cầu của liên minh quân sự NATO và sẽ đóng góp vào mục tiêu tự phòng vệ của châu Âu vào năm 2030.

Đại sứ Nga ở Đan Mạch Vladimir Barbin đánh giá các kế hoạch của Copenhagen là “hoàn toàn mất trí”. "Chưa từng có ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới lại cân nhắc việc công khai đe dọa một cường quốc hạt nhân. Những tuyên bố này chắc chắn sẽ được suy xét", ông Barbin cho hay.

Tuần trước, Đan Mạch đã công bố kế hoạch mua các hệ thống phòng không do châu Âu sản xuất, bao gồm hệ thống phòng không SAMP/T của Pháp - Italia trong thương vụ có giá trị kỷ lục 9 tỷ USD. Bên cạnh đó, Copenhagen cũng sẽ tăng cường năng lực phòng thủ ở đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch mà Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sáp nhập vào lãnh thổ Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, xung đột Nga – Ukraine đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống phòng thủ nhiều lớp và cả năng lực tấn công mối đe dọa trên không trước khi đối phương có cơ hội triển khai tập kích.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Đan Mạch là một trong những nước hỗ trợ lớn cho Kiev khi cung cấp tiêm kích F-16, pháo tự hành Caesar, xe tăng Leopard 1 cũng như đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Trong khi đó, kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Trump đã gây áp lực buộc các nước thành viên NATO gánh trách nhiệm lớn hơn về an ninh của mình và hỗ trợ phòng thủ cho Ukraine.