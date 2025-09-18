Theo hãng tin RT, ông Lavrov hôm 17/9 cảnh báo, bất cứ binh sĩ nước ngoài nào tiến vào vùng xung đột để hỗ trợ cho các lực lượng Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga.

Các thành viên trong “liên minh tự nguyện", gồm một nhóm các nước phương Tây muốn thúc đẩy hỗ trợ cho Kiev đã đưa ra ý tưởng triển khai binh lính NATO tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần lên tiếng phản đối sự xuất hiện của quân đội phương Tây ở Ukraine, kể cả dưới hình thức lính gìn giữ hòa bình.

Binh sĩ tham gia một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo ông Lavrov, sáng kiến trên chỉ là cách làm trì hoãn nghiêm trọng các cuộc đàm phán hòa bình vốn có thể giải quyết những nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc xung đột hiện nay.

“Các nước Tây Âu đang cố tình ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến tới một giải pháp thực sự bằng cách bơm thêm vũ khí cho chính quyền của Tổng thống Zelensky và gần đây còn thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình, mà thực chất là lực lượng chiếm giữ khi bàn tới việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine”, ông Lavrov nhấn mạnh.

“Nếu một số phần lãnh thổ của Ukraine trở thành nơi lính gìn giữ hòa bình phương Tây được triển khai và các đảm bảo an ninh của phương Tây được thi hành để chống lại Nga ở những khu vực này, điều đó đồng nghĩa phương Tây đã chiếm đóng các vùng lãnh thổ này ở Ukraine”, Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Ông Lavrov lưu ý, bất cứ lực lượng quân sự nào của châu Âu hoạt động ở Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga và Moscow đã cảnh báo điều này từ lâu.

Về cơ bản Nga không phản đối bất cứ đảm bảo an ninh nào của phương Tây cho Ukraine, nhưng những đảm bảo này cần được các thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm Trung Quốc thông qua. Moscow cho rằng, những đảm bảo này không được phép “một chiều” hoặc chỉ nhằm kiềm chế Nga và nên được thi hành sau khi Nga - Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình.