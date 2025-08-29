Ông Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8, và 3 ngày sau tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington. Ông chủ Nhà Trắng muốn thúc đẩy một nền hòa bình lâu dài thay vì lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Tuy nhiên, đây là cách tiếp cận trái ngược với quan điểm của các nhà lãnh đạo Tây Âu. Bên cạnh đó, ông Trump còn muốn hai nhà lãnh đạo Nga – Ukraine tiến hành hội đàm song phương trước khi có cuộc gặp 3 bên với ông.

Tạp chí The Atlantic dẫn lời một số quan chức thân cận với Nhà Trắng cho hay trong những ngày gần đây, ông Trump đã phàn nàn về việc hoạt động ngoại giao cấp cao của ông không mang lại kết quả.

Tổng thống Mỹ và Ukraine từng có cuộc gặp căng thẳng ở Nhà Trắng hồi tháng 2. Ảnh: Zuma Press

Các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ đã "có chút thất vọng" với Tổng thống Zelensky và EU vì những yêu cầu phi thực tế của họ. Theo ông, Ukraine cần phải từ bỏ một số lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga.

"Ông ấy chỉ muốn mọi chuyện kết thúc. Bằng cách nào là gần như không quan trọng", một quan chức cấp cao chia sẻ.

Kể từ cuộc hội đàm với ông Zelensky, ông Trump đã nhấn mạnh mong muốn giành lại bán đảo Crưm và gia nhập NATO của Ukraine là "bất khả thi", và thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine "thể hiện sự linh hoạt".

Moscow từ lâu đã khẳng định một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine đồng ý không bao giờ gia nhập NATO, thực hiện phi quân sự hóa và thừa nhận thực tế mới trên thực địa. Điều này bao gồm công nhận bán đảo Crưm, các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia thuộc Nga, bởi những vùng đất này đã tổ chức trưng cầu dân ý và sáp nhập vào lãnh thổ Nga vào các năm 2014 và 2022.

Thậm chí, hôm 26/8, ông Trump đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với cả Nga và Ukraine, nếu hai nước không đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng với điều kiện hai bên cần đạt tiến triển đáng kể trong các cuộc hòa đàm. Ngoài ra, Moscow bày tỏ lo ngại về tính chính danh của Tổng thống Zelensky vì nhiệm kỳ lãnh đạo của ông đã kết thúc vào năm 2024, đồng thời cảnh báo bất kỳ thỏa thuận nào ông Zelensky ký kết đều có thể bị đảo ngược.