Theo hãng tin RT, trong tuyên bố hôm 28/8, Bộ Quốc phòng Nga cho hay chiến dịch đã tấn công một số nhà máy vũ khí, và sân bay tại Ukraine.

Trong khi đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh chặn hầu hết các máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga. Tuy nhiên, vũ khí Nga vẫn tấn công được 13 địa điểm ở Ukraine.

Video: RT

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X ghi lại cảnh 2 tên lửa Nga tấn công cùng một địa điểm ở trung tâm Kiev. Một số báo cáo xác định, địa điểm này là văn phòng của công ty quốc phòng Ukrspecsystems nằm trên phố Zhilyanskaya, nơi cảnh sát đã tiến hành phong tỏa hôm 28/8.

Được thành lập vào năm 2014, Ukrspecsystems sản xuất UAV bao gồm UAV tầm xa PD-2. Thiết bị này được cho đã được sử dụng trong các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga bao gồm khu vực Moscow.

Ông Igor Zinkevich, một thành viên thuộc hội đồng thành phố Lviv, cho biết thêm Nga cũng đã tấn công một nhà máy ở Kiev do công ty quân sự Thổ Nhĩ Kỳ Bayraktar vận hành.

Đánh chìm chiến hạm Ukraine

Cũng trong ngày 28/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã đánh chìm tàu ​​trinh sát Simferopol của Ukraine bằng xuồng không người lái (USV).

Theo đó, tàu chiến Ukraine bị tấn công gần cửa sông Danube. “Do vụ tấn công, tàu Ukraine đã bị chìm", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

USV Nga tấn công, đánh chìm tàu ​​trinh sát Simferopol của Ukraine. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Sau đó, hãng thông tấn TASS đưa tin, đây là lần đầu tiên USV Nga thành công trong việc tiêu diệt một tàu của Hải quân Ukraine.

Về phần mình, Kiev cũng xác nhận với giới truyền thông rằng tàu Simferopol đã bị tấn công.

Tờ Kiev Independent dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Ukraine cho hay, vụ tấn công đã khiến một thành viên trong thủy thủ đoàn thiệt mạng, và một số người khác bị thương.

Simferopol là tàu cỡ trung lớp Laguna, được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát vô tuyến, điện tử, radar, và quang học. Con tàu được hạ thủy vào năm 2019, và gia nhập Hải quân Ukraine 2 năm sau đó.

Theo kênh Telegram WarGonzo, Simferopol là tàu lớn nhất mà Kiev đã hạ thủy kể từ cuộc đảo chính năm 2014. Hôm 28/8, WarGonzo nhận định tàu Simferopol "có thể được coi là hiện thân của lực lượng hải quân 'hùng mạnh' của Ukraine".