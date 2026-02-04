Theo hãng tin TASS, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya đã có cuộc làm việc với Tổng thư ký LHQ Guterres trong ngày 3/2 nhằm thể hiện quan điểm của Moscow với tuyên bố gần đây của ông.

"Bình luận của ông Guterres về quyền tự quyết đối với Crưm và Donbass đã đi ngược lại Điều 100 của Hiến chương LHQ. Điều luật này quy định rõ rằng các quan chức LHQ phải giữ vị thế trung lập, không đưa ra những đánh giá chính trị vượt quá thẩm quyền. Tuyên bố của ông Guterres là sự diễn giải mang tính 'chọn lọc' đối với Hiến chương LHQ về các nguyên tắc dân tộc tự quyết và sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia", phái đoàn Nga dẫn lời ông Nebenzya nói.

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS

Cũng theo phái đoàn Nga tại LHQ, cả Tổng thư ký lẫn Ban Thư ký LHQ đều không có thẩm quyền giải thích các nguyên tắc và quy phạm của luật pháp quốc tế. "Rõ ràng đây là hành động thể hiện tiêu chuẩn kép khi phủ nhận quyền tự quyết của một số dân tộc nhưng đồng thời lại công nhận tính chất phổ quát của quyền này trong các trường hợp khác. Điều này không thể chấp nhận được", phía Nga nhấn mạnh.

Vào cuối tháng 1, ông Guterres đã có những phát biểu phủ nhận quyền tự quyết của Crưm và Donbass, trong khi lại ủng hộ quyền này với đảo Greenland thuộc Đan Mạch. "Trong trường hợp tại Crưm và Donbass, quan điểm của Ban Thư ký là nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ đã được đặt lên trên quyền tự quyết dân tộc", ông Guterres phát biểu hôm 29/1.

Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ban Thư ký LHQ "thiên vị" và không còn giữ được lập trường trung lập.