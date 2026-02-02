Hội đàm 3 bên Ukraine - Mỹ - Nga sẽ tiếp diễn vào 4 - 5/2. Ảnh: Jamestown.org

Theo hãng tin RT, ông Peskov nói với báo giới, các cuộc đàm phán 3 bên được lên kế hoạch diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 1/2 bị hoãn do phải phối hợp thêm lịch trình của 3 bên. Quan chức này cho biết, vòng đàm phán 3 bên thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 4 và 5/2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó thông báo, cuộc gặp tại thủ đô UAE đã được lên lịch lại vào ngày 4 và 5/2.

Vòng đàm phán 3 bên đầu tiên, được tổ chức tại Abu Dhabi vào ngày 23 - 24/1, đánh dấu lần đầu tiên các đại diện của Moscow, Kiev và Washington ngồi lại với nhau kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Mặc dù cuộc gặp được mô tả là “mang tính xây dựng” nhưng đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, các vấn đề lãnh thổ vẫn là “một cây cầu mà chúng ta chưa thể vượt qua”. Quan chức này nói thêm “đang có những nỗ lực tích cực để xem liệu quan điểm của cả hai bên về vấn đề đó có thể được dung hòa hay không”.

Moscow khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi các khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022 và công nhận biên giới mới của nước này, bao gồm cả Crưm. Ông Zelensky đã nhiều lần tuyên bố Kiev sẽ không đồng ý với bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.

Mặc dù ủng hộ giải pháp ngoại giao nhưng Nga tuyên bố sẵn sàng đạt được mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Việc hoãn các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi diễn ra sau chuyến đi bất ngờ tới Florida hồi cuối tuần trước của đặc phái viên tổng thống Nga Kirill Dmitriev. Quan chức Nga đã gặp gỡ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, con rể của Tổng thống Donald Trump Jared Kushner và Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Josh Gruenbaum.