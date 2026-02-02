Trong thông cáo trên mạng xã hội Telegram đêm 1/2, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Thụy Điển đang chuẩn bị cung cấp cho quân đội Kiev một lô viện trợ lớn nhất gồm “các hệ thống phòng không; hệ thống radar của tập đoàn quốc phòng Saab; nhiều tổ hợp tác chiến điện tử và máy bay không người lái (UAV), trong đó có một số loại đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (phải) họp trực tuyến với người đồng cấp Thụy Điển. Ảnh: Mykhailo Fedorov

“Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cũng thảo luận thêm với người đồng cấp Thụy Điển Pal Jonson về một số vấn đề quan trọng như các biện pháp chống tên lửa đạn đạo thông qua Sáng kiến Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), kích hoạt Chương trình đổi mới quốc phòng Brave-Sweden và Stockholm cung cấp cho Kiev các chiến đấu cơ Gripen cùng tên lửa tầm xa Meteor”, hãng thông tấn RBC trích dẫn một đoạn trong thông cáo viết.

Được biết, từ năm 2023, Không quân Ukraine bắt đầu cử phi công sang Thụy Điển để tham gia huấn luyện sử dụng chiến đấu cơ JAS 39 Gripen. Đến năm 2024, Quốc hội Thụy Điển phê chuẩn bán chiến đấu cơ này cho Ukraine. Tuy nhiên, thương vụ Gripen ở thời điểm đó đã không được thực hiện vì vào tháng 5 cùng năm, một số quốc gia phương Tây yêu cầu Stockholm đợi để những nước này tập trung chuyển giao tiêm kích F-16 cho quân đội Ukraine.

Nga chặn phản công ở Kupiansk

Ivan Bigma, người đứng đầu Trung tâm báo chí của Cụm quân phía Tây thuộc quân đội Nga hôm nay (2/2) tuyên bố các lực lượng Moscow mới đây đã đẩy lui một cuộc tấn công của quân Ukraine tại mặt trận Kupiansk.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Bigma nói: “Trong 24 giờ qua, ở mặt trận Kupiansk, các đơn vị thuộc Quân đoàn số 6 đã đẩy lui cuộc phản công của lữ đoàn cơ giới Ukraine theo hướng khu định cư Monachynivka”.

Theo bản đồ cập nhật xung đột từ trang Deep State của Ukraine, Monachynivka nằm cách thị trấn Kupiansk hơn 10km về phía tây bắc. Hiện khu định cư này vẫn nằm trong quyền kiểm soát của các lực lượng Kiev.