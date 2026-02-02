Theo RBC, trong cuộc tấn công vào một đài quan sát, một nhóm lính trinh sát Nga đã bắt giữ các binh sĩ Ukraine và định đưa đi. Tuy nhiên, nhóm quân Nga đã bị máy bay trinh sát đang tuần tra khu vực chiến đấu phát hiện.

Máy bay không người lái tấn công góc nhìn thứ nhất (FPV) thuộc Lữ đoàn dù độc lập số 25 Sicheslav và Lữ đoàn Jaeger độc lập số 68 và các đơn vị lân cận khác đã nhanh chóng triển khai. Việc một "bầy" máy bay không người lái lao đến đã khiến quân Nga rối loạn và buộc họ phải tập trung tìm chỗ ẩn nấp, giúp các binh sĩ Ukraine thoát khỏi vòng vây.

Video: RBC

Sau khi binh lính Ukraine rút lui, quân Nga cố gắng ẩn nấp trong bụi rậm và chiến hào. Chỉ trong vài phút, hơn 10 máy bay không người lái tấn công của Ukraine đã giao chiến với nhóm lính này. Kết quả là toàn bộ nhóm lính Nga đã bị vô hiệu hóa.

Trước đó, Quân đoàn Không vận số 7 báo cáo, lực lượng Nga đã tấn công cơ giới vào làng Hryshyne theo hướng Pokrovsk. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công, gây tổn thất về xe bọc thép và nhân lực cho phía Nga.

Ngoài ra, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Nga đang điều động lực lượng dự bị về phía Pokrovsk và đang cố gắng đột phá bằng các nhóm tấn công nhỏ.

Hiện, Nga chưa bình luận gì về thông tin Ukraine đưa ra.