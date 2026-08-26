Boeing C-17A Globemaster. Ảnh: US Air Force

Hãng tin Fox News trước đó dẫn dữ liệu từ trang web Flightradar24 cho thấy chiếc Boeing C-17A Globemaster III đã rời căn cứ chung Andrews ở bang Maryland, Mỹ vào đầu giờ chiều ngày 23/8 để đến Riga, Latvia. Máy bay này sau đó đã đi từ Riga và theo kế hoạch đến Moscow, Nga vào sáng 26/8.

Lần gần đây nhất một máy bay phản lực đăng ký ở Mỹ thực hiện chuyến bay thẳng từ châu Âu tới Nga là vào tháng 1, khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Chiến tranh Mỹ hôm 25/8 cho hay: “Chúng tôi không có gì để cung cấp về chủ đề này”. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói: "Tôi không có thông tin về vấn đề đó".

Ông Peskov cho biết thêm Tổng thống Putin sẽ không gặp Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe trong chuyến công du Moscow của quan chức này này. "Không có cuộc gặp nào với Tổng thống Putin được lên kế hoạch", phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh.

Chuyến thăm của ông Ratcliffe đánh dấu chuyến công du chính thức công khai đầu tiên của ông tới Nga. Giám đốc CIA vẫn duy trì liên lạc với ông Sergey Naryshkin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR). Theo ông Peskov, chuyến thăm của giám đốc CIA Ratcliffe có liên quan đến “các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan an ninh”, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Một quan chức Mỹ trước đó xác nhận với báo Kyiv Independent rằng ông Ratcliffe dự kiến gặp các quan chức cấp cao của Nga, song chưa rõ hai bên đã thảo luận những vấn đề gì.