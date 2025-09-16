Theo hãng tin RT, đây là thông tin do nhà sản xuất Uralvagonzavod vừa công bố. Cụ thể, siêu tăng T-90MS của Nga đã được nâng cấp thông qua những kinh nghiệm thực chiến trong cuộc xung đột ở Ukraine. Thiết bị từng được trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) hồi tháng 2. Sau đó, xe tăng được tái vận chuyển về Nga trước khi được điều tới tiền tuyến ở Ukraine.

Video: RT

Xe tăng T-90MS “đã sẵn sàng tham gia hoạt động chiến đấu ở tiền tuyến”, hãng Uralvagonzavod nhấn mạnh. Cũng theo công ty, các xe tăng làm nhiệm vụ có cùng cấu hình với thiết bị đã được trưng bày ở UAE, nhưng chỉ thay đổi về màu sắc.

Truyền thông Nga đưa tin, T-90MS đã trải qua các bài kiểm tra trong thời tiết mùa đông và được sơn ngụy trang màu cát. Tại triển lãm ở UAE, phương tiện quân sự này đã được giới thiệu với các quan chức địa phương. Đoạn video sau đó cho thấy, T-90MS được sơn lại màu xanh lá cây trước khi được vận chuyển bằng tàu từ Urals cùng với ít nhất 10 chiếc T-90 khác.

Phiên bản T-90MS nâng cấp được trang bị thêm các module bảo vệ động lực và giáp dạng lưới để chống lại máy bay không người lái (UAV) cảm tử, thiết bị nguy hiểm được sử dụng phổ biến trong xung đột Nga - Ukraine. Phương tiện cũng được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại với kính ngắm nhiệt và pháo 125mm.

Một thành viên kíp lái giấu tên tiết lộ, xe tăng T-90MS được thiết kế với mục tiêu dễ bảo trì.