Theo trang tin Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 13/9 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV để tập kích một đơn vị xe bọc thép Nga. Thời gian và địa điểm chính xác của chiến dịch không được tiết lộ.

"Đơn vị UAV Asgard thuộc Trung đoàn 412 đã thành công đẩy lùi một đoàn xe bọc thép của Nga ở mặt trận phía nam. Báo cáo sơ bộ cho thấy, đòn tấn công chính xác của UAV Nemesis đã phá hủy một xe tăng, một xe chở quân MT-LB và một xe chiến đấu bộ binh của đối phương", phía Ukraine cho biết.

UAV Ukraine bắn nổ xe tăng và xe bọc thép Nga trên tiền tuyến. Video: Defense Express

Nemesis là loại UAV 6 cánh của Ukraine. UAV này có thể thả nhiều loại bom khác nhau tùy theo nhiệm vụ, được trang bị camera ảnh nhiệt để phát hiện và tấn công mục tiêu vào ban đêm.

Khác với các loại UAV cảm tử, Nemesis có kích thước tương đối lớn và động cơ rotor phát ra tiếng ồn có thể nghe thấy từ khoảng cách hơn 1,6km, khiến chúng dễ trở thành mục tiêu vào ban ngày. Bù lại, UAV này rất khó bị gây nhiễu và có thể thả các quả mìn chống tăng TM-62 nặng gần 10kg vào mục tiêu.