Theo RT, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 24/11 đã thông báo về việc ngăn chặn âm mưu làm trật bánh một đoàn tàu hỏa ở Siberia, được cho là do Ukraine hậu thuẫn.

"2 người đàn ông đã bị bắn hạ khi tìm cách lắp đặt thiết bị gây trật đường ray gần một cây cầu trên tuyến đường sắt nối Novoaltaysk và Biysk. Các đối tượng này làm việc cho một tổ chức có liên quan tới tình báo Ukraine", phía FSB cho biết.

Nguồn tin của truyền thông địa phương tiết lộ, 2 nghi phạm này đã nổ súng về phía các đặc vụ FSB khi bị phát hiện có hành vi mờ ám trong đêm. Lực lượng an ninh sau đó đã bắn hạ cả 2 đối tượng. Hai kẻ này được xác định là cư dân địa phương, đã đồng ý thực hiện vụ phá hoại để đổi lấy tiền.

FSB bắn hạ 2 nghi phạm âm mưu phá hoại đường sắt. Video: RT

Thời gian gần đây, giới chức Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt. Vào tháng 5, một đoàn tàu chở khách đã bị trật bánh tại vùng Bryansk sau một vụ nổ trên cầu, khiến 7 dân thường thiệt mạng. Báo cáo điều tra cho thấy chất nổ tìm thấy tại hiện trường là cùng loại với vũ khí mà tình báo Ukraine thường sử dụng.

Nga chưa nhận được kế hoạch hòa bình nào từ phương Tây

Theo Interfax, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/11 xác nhận rằng Nga chưa nhận được thông tin chính thức nào từ Mỹ về cuộc đàm phán với Ukraine ở Thụy Sĩ, và cũng chưa nhận được bất kỳ đề xuất hòa bình nào từ châu Âu.

"Chúng tôi vẫn theo dõi sát sao các báo cáo của truyền thông từ Geneva. Tuy vậy, Nga vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ dự thảo hòa bình nào, chỉ được biết rằng đã có một số điều chỉnh so với kế hoạch từng được đề cập trước đó. Có vẻ như quá trình đối thoại vẫn đang tiếp tục và một số liên hệ sẽ được tiến hành, Nga sẽ chờ đợi", ông Peskov nói.

Vào ngày 23/11, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã tiến hành đàm phán hòa bình ở Geneva. Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá đây là buổi làm việc "hiệu quả và ý nghĩa". Cùng ngày, EU cũng đưa ra một đề xuất phản hồi với dự thảo hòa bình do Mỹ soạn thảo.

"Các nhà đàm phán đã xem xét kỹ bản kế hoạch 28 điểm của Mỹ nhằm đưa ra điều chỉnh để lập trường của Mỹ và Ukraine xích lại gần nhau hơn", ông Rubio cho biết.