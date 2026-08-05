Theo TASS, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexey Chepa ngày 4/8 tuyên bố rằng chiến dịch 40 ngày Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm "gây sức ép buộc Moscow đàm phán" đã không đạt được hiệu quả.

"Điều mà ông Zelensky muốn đạt được trong 40 ngày, trước hết là tạo ra hình ảnh về một số chiến thắng thông qua các cuộc tấn công tầm xa, sau đó trình bày những 'thành công' này với các nhà bảo trợ và đối tác. Ông ấy kỳ vọng điều đó sẽ giúp tác động đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và đạt được điều mà ông luôn tìm kiếm, viện trợ tài chính và quân sự. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đã thất bại", ông Chepa cho biết.

Theo ông Chepa, Ukraine đang tiếp tục để mất lãnh thổ trên tiền tuyến, trong khi các đợt tấn công của Kiev nhắm vào hạ tầng hậu cần và đội tàu thương mại của Nga đang vấp phải các biện pháp đáp trả mạnh mẽ từ Moscow. "Sau 40 ngày, Ukraine đã rơi vào tình thế mà cả nước này lẫn phương Tây, nơi Kiev tìm kiếm sự hỗ trợ, đều không thể đưa ra bất kỳ giải pháp nào để giúp Ukraine vượt qua mùa đông", ông Chepa nói thêm.

Binh lính Nga làm nhiệm vụ tại tiền tuyến. Ảnh: TASS

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Basyuk nhận định rằng kế hoạch 40 ngày của Tổng thống Zelensky, nhằm tạo dựng hình ảnh về những thành công quân sự và giành thêm sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây, đã khiến Ukraine rơi vào tình thế khó khăn trên tiền tuyến và chịu những tổn thất về kinh tế.

Hồi cuối tháng 6, Tổng thống Zelensky đã công bố chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Nga phải chấm dứt xung đột. Dù không nêu chi tiết, nhưng các quan chức Ukraine sau đó cho biết chiến dịch tập trung vào việc tấn công các mục tiêu hậu cần, cơ sở công nghiệp, nhà máy lọc dầu và hoạt động vận tải của Nga.

Nga giành thêm làng ở tiền tuyến

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/8 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Baksheyevka ở Kharkiv.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phương Bắc đã đẩy lùi đối thủ ra khỏi Baksheyevka sau các cuộc tiến công chủ động. Trong ngày qua, quân đội Nga cũng khiến đối thủ tổn thất khoảng 1.435 binh lính dọc theo tiền tuyến", phía Nga cho biết.

Cũng theo báo cáo này, các đơn vị phòng không Nga đã đánh chặn thành công 16 bom dẫn đường và 753 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng 24 giờ qua.