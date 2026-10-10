Phía Nga nói cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump diễn ra trong không khí thân thiện và hai nhà lãnh đạo đã có những cuộc trao đổi thực chất về nhiều vấn đề.

Theo TASS, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tuyên bố rằng cuộc điện đàm ngày 9/10 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã diễn ra vô cùng tích cực, khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về nhiều chủ đề, từ xung đột Ukraine cho tới môn khúc côn cầu.

"Cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút trong không khí rất thân thiện. Tổng thống Trump ngay từ đầu đã chúc mừng sinh nhật Tổng thống Putin, đồng thời gửi lời hỏi thăm của phu nhân Melania. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi rất nhiều và không ai muốn là người cúp máy trước. Tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ không phật lòng nếu tôi dẫn lời ông ấy về việc 'sẵn sàng tiếp tục trao đổi với Tổng thống Putin hôm nay, tối nay, đêm nay và cả ngày hôm sau'", ông Ushakov cho biết.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin nói rằng Moscow sẽ xem xét lại thời điểm khôi phục các cuộc đàm phán sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga. Ngoài ra, chủ nhân Điện Kremlin cũng trình bày chi tiết về phản ứng của Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Tổng thống đã cảm ơn phu nhân Melania vì những đóng góp của bà trong việc đoàn tụ trẻ em với gia đình tại Nga và Ukraine. Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova sẽ tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với đội ngũ của bà Melania. Bên cạnh đó, các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner cũng mong muốn sớm được gặp lại tổng thống", ông Ushakov nói.

Tổng thống Putin đánh giá cao sự quan tâm mà giới lãnh đạo Mỹ dành cho đối thoại với Nga, bất chấp chương trình nghị sự trong nước và việc Washington can dự vào các vấn đề ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông Putin và ông Trump không thảo luận cụ thể về một cuộc gặp trực tiếp trong thời gian tới.

"Về vấn đề Iran, Tổng thống Putin đã khẳng định với phía Mỹ rằng đề xuất của Moscow về việc chuyển lượng uranium đã làm giàu của Tehran sang Nga vẫn còn hiệu lực", ông Ushakov thông tin.

Ngoài các vấn đề đáng chú ý trên thế giới, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về bộ môn khúc côn cầu, khi Tổng thống Trump ca ngơi các thành tích của vận động viên Nga Alexander Ovechkin.