Tổng thống Trump cảnh báo sẽ sa thải 2 cố vấn chính trị thân cận sau khi có cáo báo rằng hai người này đã làm việc với một chính quyền thân Nga ở châu Âu.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 đã lên tiếng về báo cáo cho rằng 2 cố vấn Chris LaCivita và James Blair đã đến Republika Srpska, một vùng tự trị thuộc Bosnia và Herzegovina, để cung cấp dịch vụ tư vấn bầu cử.

"Hai cố vấn được trả hàng trăm nghìn USD mỗi người cho chuyến đi vào đầu tháng 10. Republika Srpska là khu vực do một đảng dân tộc chủ nghĩa thân Nga nắm quyền. Dù ông LaCivita và ông Blair khẳng định họ làm việc cho chính quyền địa phương, không phải đảng dân tộc chủ nghĩa, nhưng thực tế là hai bên có quan hệ chặt chẽ", nguồn tin của tờ New York Times tiết lộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Các quan chức Nhà Trắng sau đó xác nhận với CNN rằng nhà lãnh đạo Mỹ không hề biết về chuyến đi cũng như mối quan hệ công việc giữa hai cố vấn với chính quyền thân Nga này, cho đến khi được thông báo về bài điều tra của New York Times.

"Tôi không biết họ còn làm việc cho ai khác, nhưng sau khi xem xét, tôi sẽ yêu cầu họ cung cấp danh sách khách hàng. Nếu có xung đột lợi ích, tôi sẽ chấm dứt quan hệ với họ ngay lập tức! Tất nhiên tôi hiểu là họ có những khách hàng khác và được phép làm việc ở bên ngoài. Mọi cố vấn ở Washington đều như vậy", ông Trump cho biết

Theo CNN, ông Blair là người giữ chức Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng và Giám đốc chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Trump cho đến tháng 5, hiện điều hành siêu ủy ban hành động chính trị MAGA Inc. Trong khi đó, ông LaCivita là người đồng quản lý chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump.

Báo cáo của New York Times đã thu hút sự chú ý lớn, khi cả ông LaCivita và ông Blair đều đang giữ những vai trò quan trọng trong chiến dịch vận động của Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.