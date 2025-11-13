Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Igor Kimakovsky, cố vấn cho người đứng đầu DPR tự xưng nói rằng quân Nga đã kiểm soát 90% thành phố Pokrovsk từ tay các đơn vị phòng thủ Ukraine. “Lực lượng còn lại của đối phương đang ẩn mình trong tầng hầm của những tòa nhà đô thị tại một khu vực nhỏ”.

Các binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Cho tới nay, quân đội Ukraine chưa phản hồi về thông tin được ông Kimakovsky chia sẻ.

Theo bản đồ cập nhật chiến sự ở Pokrovsk do trang Deep State cung cấp, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh giữa quân Nga và các đơn vị phòng thủ Ukraine, đang bao trùm phần lớn thành phố này.

Ảnh: Deep State

Ukraine rút quân khỏi một phần tiền tuyến Zaporizhzhia

Trong thông cáo đưa ra hôm 12/11, Lực lượng phòng thủ miền nam Ukraine cho biết các đơn vị của họ vừa rút khỏi làng Rivnopillia thuộc khu vực đông bắc tỉnh Zaporizhzhia. “Việc rút quân khỏi Rivnopillia là nhằm lui về những vị trí dễ phòng thủ hơn, từ đó bảo vệ mạng sống của các quân nhân”.

Dựa trên dữ liệu được các chuyên trang theo dõi tình hình xung đột ở Ukraine công bố cùng ngày, quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Rivnopillia ở tỉnh Zaporizhzhia.

Trước đó, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố quân Nga đã kiểm soát thêm 3 khu định cư ở Zaporizhzhia. Hiện chưa rõ làng Rivnopillia có được ông Syrsky nhắc đến trong tuyên bố trên hay không.