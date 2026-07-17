Theo RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/7 đã phản đối mạnh mẽ phát ngôn của Tổng thống Litva Gitanas Nauseda về "mối đe dọa từ Nga".

"Đây là câu chuyện kinh dị mới nhất của giới chức phương Tây, nhằm biện minh cho việc NATO tăng chi tiêu quân sự và củng cố lực lượng. Các nhà lãnh đạo Baltic đang muốn sử dụng Nga như một cái cớ để thúc đẩy việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO trên khắp khu vực", ông Peskov cho biết.

Trước đó, Tổng thống Nauseda nói rằng cơ quan tình báo Litva đã "nhận được tín hiệu" về khả năng Moscow có thể thực hiện các cuộc tấn công hạn chế nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Ba Lan hoặc các nước Baltic.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trong thời gian vừa qua, giới chức phương Tây đã nhiều lần viện dẫn nguy cơ Nga gây hấn để biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng, bao gồm cả sáng kiến ​​Tái vũ trang châu Âu trị giá 800 tỷ euro (917 tỷ USD) của EU và cam kết của các thành viên NATO về việc tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP. Ở chiều ngược lại, Nga đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc này, khẳng định Moscow không có lý do để tấn công NATO trừ khi bị khiêu khích trước.

Cùng ngày 16/7, Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ sự quan ngại về việc Hàn Quốc mở rộng hợp tác quân sự với NATO.

"Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về xu hướng ngày càng nghiêng về NATO của Seoul, thể hiện qua các bước đi cụ thể của Hàn Quốc nhằm tăng cường hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự với NATO. Đây là động thái không thể chấp nhận được, đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia của Nga", thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Phía Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.