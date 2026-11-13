Ủy ban Điều tra Nga cho biết một sĩ quan quân đội nước này đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe mới đây tại thành phố St. Petersburg.

Đài RT đưa tin vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h giờ địa phương sáng 12/11 tại một khu dân cư ở ngoại ô thành phố St. Petersburg, khiến sĩ quan quân đội Nga tử vong khi ông đang lái xe rời khỏi sân chung cư.

Hiện trường vụ đánh bom xe hơi ở St. Petersburg ngày 12/11 khiến một sĩ quan quân đội Nga thiệt mạng. Video: RT

Theo thông tin ban đầu, một thiết bị nổ đã được gắn dưới gầm xe của nạn nhân và được kích hoạt từ xa. Vụ nổ cũng làm vỡ cửa kính của một chiếc xe buýt đô thị đang đi ngang qua, nhưng không có thêm thương vong nào khác được ghi nhận.

Truyền thông địa phương xác định nạn nhân mang quân hàm đại tá.

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án giết người. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố danh tính của nạn nhân và cũng chưa nhận diện nghi phạm nào.

Vụ việc mới nhất nằm trong chuỗi các vụ đánh bom và âm mưu ám sát nhằm vào các sĩ quan quân đội cấp cao của Nga. Cơ quan tình báo Ukraine đã đứng ra nhận trách nhiệm về một vài vụ trong số đó.

Một vụ đánh bom tương tự từng xảy ra vào tháng 8, cách địa điểm vụ nổ ngày 12/11 khoảng 500m. Khi đó, một trung tá thuộc một đơn vị không quân và phòng không của Nga đã thiệt mạng sau khi thiết bị nổ gắn dưới gầm xe của ông phát nổ. Vợ ông, người đi cùng trên xe, đã sống sót nhưng bị thương nặng.

Vào tháng 12/2024, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng Phòng chống Bức xạ, Hóa học và Sinh học của Nga, đã thiệt mạng vì một quả bom giấu trong chiếc xe điện cá nhân bên ngoài tòa nhà chung cư mà ông cư trú tại thủ đô Moscow. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát này.

Vào tháng 2 năm nay, Trung tướng Vladimir Alekseyev, một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Nga, đã sống sót sau một âm mưu ám sát ở Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Kiev đứng sau vụ tấn công này nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Song, phía Ukraine đã phủ nhận liên quan đến vụ việc.