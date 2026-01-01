Video: Bộ Quốc phòng Nga/RT

Hãng tin RT dẫn video được quân đội Nga đăng tải cho thấy, UAV bị bắn hạ trong cuộc tập kích nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin hôm 29/12 là loại Chaklun-V trinh sát và tấn công do Ukraine sản xuất và đã được chỉnh sửa.

Một quân nhân Nga giấu tên nói: “Chiếc UAV bị bắn trúng phần đuôi nhưng khí tài này vẫn nguyên vẹn phần lớn, đây là một việc hiếm thấy. Phần đầu đạn chưa nổ của UAV có chứa một lượng lớn các thành phần gây sát thương, và được thiết kế để tiêu diệt cá nhân hoặc các mục tiêu dân sự”.

Xác chiếc UAV bị hạ khi tham gia cuộc tập kích vào dinh thự của Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/RT

Theo RT, Điện Kremlin từng tuyên bố rằng cuộc tập kích UAV do Ukraine thực hiện rạng sáng 29/12 không chỉ nhằm vào ông Putin, mà còn cả “những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine một cách hòa bình”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại bác bỏ cáo buộc của phía Nga và gọi đó là “một lời nói dối khác”.