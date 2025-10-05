Theo báo Pravda, ông Zelensky ngày 5/10 đã thông tin về việc Nga mở một đợt không kích diện rộng trong đêm, nhắm vào 9 vùng lãnh thổ của Ukraine.

"Từ đêm 4/10 đến rạng sáng 5/10, Nga đã phóng hơn 50 tên lửa và khoảng 500 UAV vào các khu vực Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa và Kirovohrad. Đợt không kích này đã làm 5 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương", Tổng thống Ukraine cho biết.

Ông Zelensky nhấn mạnh Nga đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine, đồng thời kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí phòng không cho Kiev.

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Ukraine, đợt không kích của Nga đã gây ra tình trạng mất điện tại nhiều khu vực trên cả nước, nhưng các nỗ lực khắc phục đang được tiến hành khẩn trương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Do hậu quả từ cuộc tập kích hỗn hợp của Nga, tình trạng mất điện diện rộng đã xảy ra ở Zaporizhzhia. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận ở Sumy và Chernihiv, nơi chính quyền địa phương buộc phải duy trì việc cắt điện luân phiên nhằm ổn định hệ thống", Bộ Năng lượng Ukraine cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ dự đoán về "bước đột phá" trong đàm phán kết thúc xung đột

Trang tin Mezha ngày 5/10 dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhận định, một "bước đột phá" trong việc giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể xảy ra trong vài tháng tới.

"Dù tình hình trên tiền tuyến có dấu hiệu leo thang, nhưng một thỏa thuận tiềm năng đang trở nên rõ ràng hơn sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin. Tại Alaska, Nga đã nêu rõ những điều kiện của họ và Mỹ sau đó đã trao đổi lại với Ukraine", ông Fidan nói.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, việc Nga và Ukraine gia tăng tần suất tập kích ở tiền tuyến không phải là sự thất bại của các nỗ lực ngoại giao, mà là động thái cho thấy Moscow và Kiev muốn củng cố vị thế trước khi đàm phán.

"Trở ngại chính cho một thỏa thuận hòa bình là số phận của khu vực Donetsk mà Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn. Nhưng với nỗ lực của Mỹ và châu Âu, vấn đề này có thể đạt được sự đột phá trong vài tháng tới", ông Fidan dự báo.