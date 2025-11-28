Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo đài RT, phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 27/11, người đứng đầu Điện Kremlin cáo buộc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thổi phồng "mối đe dọa từ Nga" vì lợi ích chính trị trong nước và vì lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng của họ.

"Họ nói Nga đang lên kế hoạch tấn công châu Âu... Với chúng tôi, điều đó nghe thật nực cười. Chúng tôi chưa bao giờ lên kế hoạch như vậy. Tuy nhiên, nếu họ muốn có đảm bảo của chúng tôi, thì được thôi, Nga sẽ viết thành văn bản, không có vấn đề gì", ông Putin nói.

Tổng thống Nga nhấn mạnh: "Các nhà lãnh đạo châu Âu có lẽ họ đang cố gắng nâng cao xếp hạng chính trị trong nước, xét đến tình trạng kinh tế đáng buồn của họ. Tuy nhiên, trong mắt chúng tôi, điều đó vô nghĩa, hoàn toàn dối trá".

Người đứng đầu nước Nga lưu ý những ý tưởng như vậy đang được thổi phồng trong nhận thức của công chúng phương Tây. Ông tái khẳng định, nếu EU muốn có sự đảm bảo chính thức rằng Moscow không có kế hoạch gây hấn, Nga sẵn sàng làm như vậy.

Nga đã nhiều lần bác bỏ các thông tin cho rằng nước này có kế hoạch tấn công các quốc gia EU. Moscow tuyên bố, bất kỳ cáo buộc nào như vậy đều đang được các chính trị gia châu Âu lợi dụng để hù dọa người dân và biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự.