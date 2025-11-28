Theo đài RT, ý tưởng về việc phá bỏ các tuyến đường sắt kết nối với Nga đã xuất hiện ở Latvia kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics hôm 27/11 xác nhận, kế hoạch này đang được thảo luận sau cuộc họp hàng tuần của ông với Thủ tướng Evika Silina một ngày trước đó. Ông Rinkevics tiết lộ đã giao nhiệm vụ cho chính phủ chuẩn bị đánh giá ban đầu vào cuối năm nay.

Ảnh: LSM

Ông Rinkevics mô tả tình hình an ninh ở biên giới phía đông Latvia là căng thẳng, đồng thời cho biết việc tháo dỡ các đường ray nối với Nga được coi là một cách để tăng cường quốc phòng.

Hãng tin LSM dẫn lời nhà lãnh đạo Latvia phát biểu: "Chúng tôi không thể loại trừ bất kỳ phương án nào để tăng cường quốc phòng và an ninh quốc gia". Ông Rinkevics nói với các phóng viên rằng, bất kỳ quyết định nào cũng cần phải đặt ra thời gian biểu và cân nhắc các hậu quả kinh tế xã hội.

Tổng thống Latvia cho hay, ông dự định lắng nghe ý kiến ​​của các lực lượng vũ trang Latvia vào ngày 28/11. Song, theo ông, dự kiến sẽ không có cuộc thảo luận hay quyết định chuyên sâu nào được thực hiện trước năm 2026, khi Latvia có đánh giá toàn diện.

Truyền thông Latvia trước đó đưa tin, các nhà phân tích quân sự của nước này coi 3 tuyến đường sắt chính của Latvia kết nối với Nga, có tổng chiều dài khoảng 1.800km là “rủi ro an ninh trực tiếp”. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Aitis Svinka cảnh báo, việc tháo dỡ đường ray sẽ làm dừng mọi hoạt động vận tải hàng hóa không chỉ với Nga mà còn với Belarus và các quốc gia Trung Á, làm giảm khối lượng hàng hóa, tăng chi phí bảo trì và gây thiệt hại cho nền kinh tế Latvia.

Thủ tướng Silina cũng do dự về kế hoạch trên. Quan chức này tin, bất kỳ quyết định nào như vậy phải được đưa ra cùng với các quốc gia vùng Baltic khác cũng như Ba Lan và Phần Lan.

Bình luận về kế hoạch trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói “Latvia rõ ràng cần những toa tàu giường nằm để sưởi ấm", ám chỉ đến những vấn đề năng lượng mà Latvia đang phải đối mặt sau khi ủng hộ áp các lệnh trừng phạt của phương Tây chống Moscow và ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga.