Phát biểu tại cuộc họp báo khép lại chuyến công du Kyrgyzstan hôm 27/11, ông Putin nhấn mạnh, dù Moscow mong muốn cuối cùng sẽ ký một thỏa thuận hòa bình với Kiev nhưng giới lãnh đạo Ukraine hiện tại đã mất hết tính chính danh khi hủy bỏ các cuộc bầu cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo ở Văn phòng Tổng thống Yntymak Ordo tại Bishkek, Kyrgyzstan ngày 27/11. Ảnh: Sputnik

Đài RT dẫn lời Tổng thống Nga phát biểu: “Việc ký kết các văn bản với giới lãnh đạo Ukraine là vô nghĩa. Tôi đã đề cập đến chủ đề này nhiều lần rồi. Giới lãnh đạo Ukraine đã phạm phải một sai lầm chiến lược cơ bản khi họ sợ tổ chức bầu cử. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mất tư cách nhà lãnh đạo đất nước hợp pháp”.

Theo luật pháp Ukraine, cuộc bầu cử tổng thống lẽ ra phải được tổ chức vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối tổ chức các cuộc bỏ phiếu mới với lý do đất nước đang áp thiết quân luật vì cuộc xung đột với Nga. Kể từ đó, Moscow đã coi ông Zelensky là một “nhà lãnh đạo bất hợp pháp”.

Ông Putin chỉ ra rằng, mặc dù Nga cũng đang vướng vào cuộc xung đột quân sự với Ukraine nhưng nước này vẫn tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm ngoái.

Tổng thống Nga lưu ý, nếu bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết, giới lãnh đạo Ukraine sẽ phải dỡ bỏ thiết quân luật và "ngay lập tức tổ chức bầu cử". Tuy nhiên, theo nhận định của ông Putin, các lãnh đạo hiện tại của Ukraine “khó có thể trông đợi vào thắng lợi bầu cử mà không gian lận kết quả bỏ phiếu”.

Kiev hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về những phát biểu trên của ông Putin.