Binh lính Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent

Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ miền nam của Ukraine, Vladyslav Voloshyn cho biết như vậy ngày 27/11. Dù là một trong những phần ổn định nhất của tiền tuyến trong phần lớn cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nhưng Huliaipole hiện bị đe dọa do các cuộc tấn công thần tốc của Nga vào phía đông tỉnh Zaporizhzhia. Việc phòng thủ tại đây giúp làm chậm bước tiến của Nga về phía tây và khiến cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm liên kết các cuộc tiến công của Nga ở Donetsk và Zaporizhzhia trở nên khó khăn.

Hãng tin Interfax Ukraine dẫn lời ông Voloshyn nói, quân đội Ukraine đã được tập hợp lại để bảo toàn quân số và phòng thủ hiệu quả hơn nhưng có một đơn vị đã rút lui trong hỗn loạn. "Hành động này làm lộ một bên sườn của cấu trúc tác chiến của chúng tôi tại khu vực này, khiến quân nhân của đơn vị lân cận không có chỗ ẩn nấp. Lợi dụng tình hình này và điều kiện thời tiết khó khăn, đối phương đã xâm nhập vào sườn của Lực lượng Phòng vệ".

Trước đó, dự án lập bản đồ nguồn mở Deep State đưa tin, binh sĩ Nga đã tiến gần ngoại ô Huliaipole vào đêm 27/11. Ngoài ra, có những báo cáo chưa được xác nhận trên Telegram viết, các nhóm quân của Nga đã tiến vào thành phố.

Theo DeepState, sự hỗn loạn trong đội hình chiến đấu của đơn vị Ukraine trên hiện gần như biến mất hoàn toàn và một tuyến phòng thủ mới đã được thiết lập, nhờ sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Tác chiến Miền Nam, Tiểu đoàn Tấn công Độc lập 225 và các đơn vị khác của Ukraine.

Tuy nhiên, ngày 26/11, Nga đã hoàn tất việc kiểm soát Vysoke, phía đông bắc Huliaipole. Việc mất khu định cư này phản ánh những bước tiến vững chắc của Nga trước thềm các cuộc giao tranh mùa đông.

Tiền tuyến Ukraine có nguy cơ sụp đổ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 cho biết, toàn bộ tiền tuyến của Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ sau khi các tuyến phòng thủ kiên cố của Kiev bị quân đội Nga vượt qua trong một cuộc tiến công chớp nhoáng.

Người đứng đầu nước Nga xác nhận cuộc tiến công thần tốc của quân Nga vào thị trấn Gulyaypole do Ukraine kiểm soát. Ông Putin tuyên bố nhóm Vostok đã đột phá qua các vị trí của Ukraine tại biên giới giữa lãnh thổ Nga và vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.

Tổng thống Putin lưu ý rằng những thành quả mới nhất của Nga trên tiền tuyến đã được phương Tây ghi nhận. "Phương Tây đang thúc đẩy việc chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt trước khi toàn bộ tiền tuyến sụp đổ và quân đội Ukraine hoàn toàn mất khả năng chiến đấu".