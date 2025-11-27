Hôm nay (27/11), Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Ba Lan tới để trao một công hàm nêu rõ Moscow sẽ rút lại việc chấp thuận cho hoạt động của Tổng lãnh sự quán Ba Lan tại Irkutsk. Thông cáo nêu rõ, quyết định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12 tới.

Tổng lãnh sự quán Ba Lan ở Irkutsk, Nga. Ảnh: Kyiv Post

Theo báo Pravda, động thái mới nhất của Nga diễn ra sau khi Warsaw quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Gdańsk, Ba Lan sau khi cáo buộc Moscow đứng sau 2 vụ phá hoại tuyến đường sắt giữa Lublin và Warsaw.

Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm 19/11 thông báo đã yêu cầu lãnh sự quán Nga tại Gdańsk phải đóng cửa trước nửa đêm ngày 23/12. Các nhân viên của lãnh sự quán Nga sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Ba Lan trước thời hạn đó.

Warsaw trước đó đã đóng cửa các lãnh sự quán Nga tại Poznan và Krakow, trong khi Moscow cũng đóng cửa các lãnh sự quán Ba Lan tại Saint Petersburg và Kaliningrad.

Diễn biến mới sẽ khiến các đại sứ quán của Nga và Ba Lan tại thủ đô của nước còn lại trở thành cơ quan ngoại giao duy nhất của họ.

Các động thái “ăn miếng, trả miếng” của Nga và Ba Lan đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Quan hệ giữa Moscow và Warsaw đã xấu đi sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ hồi cuối tháng 2/2022. Ba Lan là một trong những nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tích cực ủng hộ và viện trợ quân sự cho Kiev.