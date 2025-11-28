Phát biểu tại tại một cuộc họp báo ở Bishkek, Kyrgyzstan hôm 27/11, Tổng thống Putin đã trích dẫn các cuộc tiếp xúc giữa Moscow và Washington, bao gồm cả cuộc gặp của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8, đồng thời nêu rõ hai bên đã làm rõ lập trường và những bước đi nào có thể giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo ở Kyrgyzstan ngày 27/11. Ảnh: EPA

Đài RT dẫn lời ông Putin nói về trở ngại chính cho tiến trình hòa bình ở Ukraine: "Vấn đề không phải là chúng tôi. Vấn đề là cuộc đấu tranh giữa các quan điểm khác nhau ở phương Tây và ngay tại Mỹ về những gì đang xảy ra cũng như những gì cần phải làm để chấm dứt xung đột".

Tổng thống Nga có phát biểu trên sau khi Kiev và các đồng minh châu Âu phản đối kế hoạch hòa bình 28 điểm của chính quyền Trump, đồng thời đưa ra đề xuất mới với nhiều sửa đổi hoặc xóa bỏ nội dung kế hoạch ban đầu. Theo các phiên bản kế hoạch của Mỹ bị rò rỉ, do truyền thông phương Tây đăng tải, Ukraine sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), từ bỏ các yêu cầu về lãnh thổ và giới hạn quân đội ở mức 600.000 người.

Dù Kiev tuyên bố đã chính thức nhận được đề xuất 28 điểm của chính quyền Trump, nhưng Tổng thống Putin hôm 27/11 cho biết không có dự thảo văn bản nào về thỏa thuận hòa bình Ukraine vì Mỹ chỉ phác thảo một danh sách các vấn đề cần thảo luận.

Ông Putin nói thêm, mặc dù Mỹ đã xem xét lập trường của Nga trong "một số lĩnh vực nhất định", nhưng các vấn đề "cơ bản" khác cần được thảo luận nghiêm túc. "Chúng ta cần phải diễn đạt mọi thứ bằng ngôn ngữ ngoại giao", lãnh đạo Điện Kremlin tuyên bố.

Ông Putin thông báo, một phái đoàn Mỹ dự kiến ​​sẽ đến Moscow vào đầu tuần sau để thảo luận về kế hoạch hòa bình được đề xuất. Ông từ chối bình luận về việc ai sẽ đại diện cho Washington tại các cuộc đàm phán sắp tới, với lý do quyết định tùy thuộc vào Tổng thống Mỹ Trump.

Tại cuộc họp báo ở Kyrgyzstan, ông Putin cũng nhắc lại lập trường lâu nay của Moscow rằng lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Ukraine là “bất khả thi”.

"Chúng tôi vẫn đang nhận được những lời kêu gọi ngừng bắn ở nơi này, nơi kia. Nhưng quân đội Ukraine sẽ phải rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng và sau đó các cuộc giao tranh sẽ chấm dứt. Nếu họ không rút quân, chúng tôi sẽ đạt được điều này bằng các biện pháp quân sự", Tổng thống Nga khẳng định mà không nêu rõ tên các vùng lãnh thổ đang được đề cập đến.

Theo đài RT, Nga đã loại trừ khả năng đóng băng xung đột và ký kết một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, lập luận rằng điều này chỉ cho phép Kiev và các đồng minh phương Tây có thêm thời gian chuẩn bị và bổ sung cả nhân lực lẫn vũ khí cho quân đội Ukraine đang hứng chịu tổn thất nặng nề. Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết giao tranh thông qua ngoại giao.