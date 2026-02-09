Theo đài RT, FSB ngày 9/2 đã cáo buộc Ba Lan trợ giúp Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ Lyubomir Korba, 65 tuổi, nghi phạm chính trong vụ ám sát Trung tướng Nga Alekseev tại Moscow. Đối tượng Korba đã bị bắt giữ tại Dubai và áp giải về Nga vào cuối tuần qua.

"Chúng tôi có bằng chứng cho thấy Warsaw đã kết nối con trai của Korba (một công dân Ba Lan) với SBU, qua đó giúp tình báo Ukraine tuyển mộ nghi phạm này. SBU sau đó đã tiếp cận Korba ở thành phố Ternopol vào tháng 8/2025. Nghi phạm 65 tuổi đã được cơ quan tình báo Ukraine hứa hẹn trả 30.000 USD để ám sát một quan chức cấp cao của Nga, đồng thời được tham gia khóa huấn luyện sử dụng súng trước khi đến Moscow", báo cáo của FSB cho biết.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh của nghi phạm Lyubomir Korba. Ảnh: FSB

Trong báo cáo, FSB cũng tiết lộ về vai trò của 2 nghi phạm còn lại trong vụ ám sát tướng Alekseev. Theo đó, nghi phạm Viktor Vasin, người đã bị bắt tại Nga, bị cáo buộc cung cấp chỗ ở và hỗ trợ hậu cần cho Korba. FSB cũng cho rằng Vasin tham gia vụ việc vì "động cơ khủng bố", đồng thời là người ủng hộ Quỹ Chống tham nhũng của cố chính trị gia Aleksey Navalny, tổ chức bị Moscow liệt vào danh sách khủng bố từ tháng 11 năm ngoái.

Về nghi phạm thứ 3 là Zinaida Serebritskaya, người được cho đã bỏ trốn sang Ukraine, FSB cáo buộc người này đã chủ động thuê một căn hộ ở cùng tòa với tướng Alekseyev để tạo cơ hội cho Korba thực hiện vụ ám sát.

Tướng Alekseev, 64 tuổi là một trong những quan chức tình báo quân sự cấp cao nhất của Nga. Ông giữ chức Phó Cục trưởng thứ nhất của GRU từ năm 2011, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga vào năm 2017. Theo cập nhật của truyền thông Nga, ông Alekseev hiện đã vượt qua tình trạng nguy kịch.