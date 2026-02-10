Hãng thông tấn RBC dẫn thông cáo trên mạng Telegram của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov hôm 9/2 cho hay ông vừa cùng Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ký biên bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất vũ khí.

Cuộc họp của các quan chức quân sự Pháp (trái) và Ukraine hôm 9/2. Ảnh: Mykhailo Fedorov

“Thỏa thuận này mở đường cho các dự án chung có quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Chúng tôi đang chuyển từ việc cung cấp sang sản xuất chung và những giải pháp dài hạn nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine một cách có hệ thống... Phía Pháp đã thông báo chuẩn bị bàn giao tiêm kích chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine. Cũng tại cuộc gặp, tôi và Bộ trưởng Vautrin thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ cung cấp máy bay và một lượng lớn bom AASM Hammer cho Ukraine", ông Fedorov nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Kiev quan tâm đến việc Pháp cung cấp thêm các hệ thống phòng không SAMP/T, Mistral, Crotale và đạn dược liên quan cũng như đề nghị hợp tác để cải tiến hệ thống SAMP/T nhằm tăng hiệu quả chống lại những mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Kiev bác tin để mất làng ở Kharkiv

Nhóm tác chiến chung của quân đội Ukraine đêm 9/2 đã phản hồi về thông tin các lực lượng Kiev vừa để mất làng Hlushkivka ở tỉnh Kharkiv vào tay quân Nga. “Binh sĩ đối phương không kiểm soát làng Hlushkivka, hơn nữa tại đó hoàn toàn không có bóng dáng của lính Nga", quân đội Ukraine cho biết.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã gửi lời cảm ơn đến Trung đoàn xe tăng số 26 của Nga vì đơn vị này đã giành được quyền kiểm soát làng Hlushkivka ở khu vực phía nam mặt trận Kupiansk.