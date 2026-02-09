Trong thông cáo trên kênh Telegram hôm nay (9/2), ông Belousov đã gửi lời cảm ơn đến Trung đoàn xe tăng số 26 của Nga về thành tích đạt được ở khu vực phía nam mặt trận Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Trung đoàn xe tăng số 26 của Nga vì giành được quyền kiểm soát làng Hlushkivka ở Kharkiv… Trong quá trình tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các quân nhân của trung đoàn đã thể hiện sự gan dạ và dũng cảm”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga bày tỏ.

Hiện quân Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên.

Bản đồ mặt trận Kharkiv được phía Nga công bố. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/RIA Novosti

Nga tuyên bố tập kích sân bay quân sự Ukraine

Hãng thông tấn RIA Novosti hôm nay (9/2) dẫn lời đặc vụ ngầm của Nga, có mật danh Sergey Lebedev tiết lộ cuộc tấn công đường không mới đây của các lực lượng Moscow nhằm vào ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine “đã gây hư hại cho sân bay quân sự Vasylkiv" của đối phương.

Điệp viên Lebedev cho hay: “Chúng tôi ghi nhận nhiều vụ nổ mạnh gần sân bay quân sự Vasylkiv, kèm theo một ngọn lửa lớn. Theo báo cáo sơ bộ, ít nhất 2 máy bay và một tổ hợp phòng không Patriot đặt ở đó đã bị phá hủy. Ngoài ra, hạ tầng huấn luyện bay bên trong căn cứ cũng bị tấn công”.

Theo điệp viên Lebedev, sân bay Vasylkiv là một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất ở miền trung Ukraine và là nơi “được sử dụng để huấn luyện các phi công cũng như sân bay trung chuyển”.