Theo Pravda, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/10 đã có cuộc gặp kéo dài 2 giờ đồng hồ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng cuộc xung đột Ukraine nên chấm dứt ngay bây giờ, với việc cả hai bên đều có thể tuyên bố chiến thắng dựa theo ranh giới hiện tại.

"Đã có quá nhiều thương vong, họ nên dừng lại tại vị trí hiện tại. Hãy để cả 2 bên cùng tuyên bố chiến thắng. Tôi đã nói với ông Zelensky và ông Putin rằng đã đến lúc đi tới một thỏa thuận", ông Trump cho biết.

Cũng theo Tổng thống Trump, ông hy vọng những nỗ lực hòa bình sẽ không cần đến tên lửa Tomahawk, dù vẫn để ngỏ khả năng cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Về phía Kiev, Tổng thống Zelensky nói rằng cả hai bên đã thảo luận về khả năng chuyển giao vũ khí tầm xa, nhưng chưa đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào.

“Chúng tôi đã nói về vũ khí tầm xa, nhưng sẽ không công bố chi tiết vì Mỹ không muốn tình hình leo thang. Một chủ đề khác mà chúng tôi bàn với Tổng thống Trump là về các bảo đảm an ninh. Chúng tôi muốn Mỹ trở thành một phần của cơ chế này", ông Zelensky nói.

Khi được hỏi về khả năng Ukraine nhận được tên lửa Tomahawk trong tương lai, ông Zelensky trả lời: "Tôi là một người thực tế".

Nga kiểm soát thêm 3 khu định cư ở tiền tuyến

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/10 đã thông báo về việc quân đội nước này kiểm soát hoàn toàn khu định cư Pryvilla ở Dnipropetrovsk, cùng với 2 khu định cư Pishchane và Tykhe ở Kharkiv.

"Trong tuần qua, lực lượng của chúng ta đã đẩy lùi đối thủ ra khỏi 8 khu định cư ở Kharkiv, Dnipropetrovsk và Donetsk", phía Nga cho biết.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ tổng cộng 29 UAV được Ukraine triển khai trong 24h qua.

"Các hệ thống phòng không đã bắn hạ 29 UAV của Ukraine trong đêm, bao gồm 9 chiếc tại vùng Voronezh, 8 chiếc tại Belgorod, 6 chiếc tại Bryansk, 2 chiếc tại Volgograd, 2 chiếc tại Orel, 1 chiếc tại Kursk và 1 chiếc tại Rostov", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.