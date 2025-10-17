Theo Pravda, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 16/10 đã đưa ra nhận định về tình hình Nga - Ukraine trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.

"Những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Trump có thể giúp các bên tiến lại gần vạch đích hơn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn cần Nga và Ukraine sẵn sàng thỏa hiệp. Ở thời điểm này, Nga và Ukraine vẫn chưa sẵn sàng ký kết một thỏa thuận", ông Vance cho biết.

Phó Tổng thống Vance nhận định, khúc mắc lớn nhất hiện nay là sự không đồng nhất về kỳ vọng giữa hai bên, khi Nga cho rằng họ đang có lợi thế lớn trên thực địa.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Đề cập tới vấn đề thuế quan và các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga, ông Vance cho rằng các lệnh trừng phạt "không thực sự mang lại hiệu quả".

"Chính quyền Mỹ cho rằng thuế quan là công cụ gây sức ép tốt hơn các lệnh trừng phạt. Trong nhiều thập kỷ qua, các lệnh cấm vận chưa từng đem lại tác dụng mong muốn, trong khi thuế quan có thể tác động thực tế đến hành vi của Moscow", ông Vance nói.

Cũng theo Phó Tổng thống Vance, Tổng thống Trump đôi khi có những tuyên bố thể hiện "sự mất kiên nhẫn với các bên liên quan", nhưng vẫn luôn theo đuổi mục tiêu đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk để đổi lấy việc Washington có thể tiếp cận hệ thống trung chuyển khí đốt của Kiev.