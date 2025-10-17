Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Trump phát biểu trước các phóng viên ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 16/10, chỉ vài giờ trước khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington: "Chúng tôi cũng cần tên lửa Tomahawk cho Mỹ. Chúng tôi có rất nhiều tên lửa, nhưng chúng tôi cũng cần chúng. Chúng tôi không thể để bị cạn kiệt tên lửa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục. Ảnh: New York Times

Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ gặp ông Trump hôm nay (17/10) với hy vọng Washington sẽ quyết định chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kiev. Tổng thống Mỹ trước đó cũng đã đề cập đến khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500km cho Ukraine.

Phát biểu có tính do dự của Tổng thống Mỹ Trump về khả năng chuyển giao Tomahawk cho Ukraine được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài 2 tiếng rưỡi giữa ông với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 16/10. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine và nhiều vấn đề khác.

Tại cuộc họp báo sau sự kiện trên, ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin cho biết, ông Putin đã trực tiếp nêu vấn đề Mỹ gửi Tomahawk cho Ukraine khi trò chuyện với ông Trump.

"Tổng thống Putin nhắc lại quan điểm rằng tên lửa Tomahawk sẽ không làm thay đổi tình hình trên tiền tuyến Ukraine, nhưng sẽ gây tổn hại đáng kể đến quan hệ Nga - Mỹ và cả triển vọng hướng tới hòa bình", ông Ushakov nói, đồng thời nhấn mạnh sự phản đối của ông Putin.

Sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay, Tổng thống Mỹ tin một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky vẫn "có thể" xảy ra và cuộc tiếp xúc tiềm năng giữa 3 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ - Ukraine có thể trở thành hiện thực.