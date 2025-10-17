Bom lượn thông thường của Nga là bom trọng lực cũ, được cải tiến bằng các bộ khí động học giúp tăng độ chính xác và mở rộng tầm bắn. Hầu hết các mẫu bom lượn Nga đang dùng có tầm bắn từ 40 - 70km, tùy thuộc vào trọng lượng và độ cao triển khai. Bom lượn được coi là giúp tiết kiệm chi phí và có sức hủy diệt cao, cho phép máy bay Nga phá hủy các vị trí kiên cố trên tiền tuyến của Ukraine từ khoảng cách an toàn.

Đài RT trích dẫn lại thông tin do kênh Telegram chuyên về quân sự Voyenny Obozrevatel (Military Observer) đăng tải cho hay, quân đội Nga đã tấn công thành phố Nikolaev của Ukraine vào ngày 14/10 bằng bom lượn bay xa từ 120 - 150km trước khi đánh trúng mục tiêu.

Bom lượn được trưng bày tại triển lãm quân sự ở Zhukovsky của Nga. Ảnh: Sputnik

Trước đó, quân đội Ukraine đã báo cáo về mối đe dọa từ bom lượn trên không phận Nikolaev. Sau đó, Ukraine xác nhận, một chiến đấu cơ Su-34 của Nga đã phóng vũ khí từ Biển Đen. Giới chức Ukraine cho biết, hiện loại vũ khí Nga sử dụng trong vụ tấn công vẫn đang được xác định, nhưng may mắn không có thương vong về người.

Nhiều báo cáo trước đó tiết lộ, Nga đang phát triển một bộ bom lượn tiên tiến có tên UMPB D-30SN để mở rộng tầm bắn lên 100 - 120km. Việc thử nghiệm thực địa đối với hệ thống này được cho đã diễn ra ít nhất từ ​​tháng 5/2024.