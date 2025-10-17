Theo trang tin tức quân sự Militarnyi và tờ Business Insider, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 16/10 đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh lính Triều Tiên đang ngồi bên cạnh một chồng FPV, loại UAV bốn cánh quạt giá rẻ, được sử dụng cho cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Từ vùng biên giới Kursk của Nga, các đơn vị Triều Tiên đã phóng UAV làm nhiệm vụ trinh sát phía trên vùng Sumy, từ đó xác định vị trí của các binh sĩ và thiết bị của Ukraine nhằm hỗ trợ lực lượng Moscow điều chỉnh hỏa lực tấn công.

Video: Militarnyi

Chia sẻ trên kênh Telegram, Ukraine tuyên bố đã "chặn được liên lạc giữa những người điều khiển UAV của Triều Tiên và binh sĩ Nga". Trong đó, binh sĩ Triều Tiên điều khiển UAV đã giúp "điều chỉnh hỏa lực cho các hệ thống tên lửa phóng loạt của Nga nhằm vào vị trí của Ukraine".

Hiện giới chức Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Chưa rõ các lực lượng Triều Tiên đã hỗ trợ cho binh sĩ Nga hoạt động bên trong vùng Sumy của Ukraine bao lâu.

Hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thông báo, các lực lượng nước này đã chặn được một cuộc tấn công của Nga ở Sumy. Kiev nhận định, sự tham gia của binh sĩ Triều Tiên cho thấy "mức độ thiếu hụt trầm trọng về nhân sự được huấn luyện trong quân đội Nga" và mối quan tâm đặc biệt của Moscow đối với việc tập kích tỉnh Sumy.

Khoảng 11.000 binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai đến Kursk vào mùa thu năm 2024 để giúp Nga giành lại những vùng lãnh thổ bị Ukraine chiếm đóng kể từ sau chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào tháng 8 cùng năm.

Trước khi được điều động tới Kursk, lính Triều Tiên được cho không có kinh nghiệm trong các hoạt động chiến đấu quy mô lớn. Tuy nhiên, trên lãnh thổ Nga, họ đã trải qua quá trình huấn luyện sử dụng UAV, pháo binh, chiến thuật bộ binh và dọn dẹp chiến hào.

Đầu năm nay, giới tình báo phương Tây ước tính hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng hoặc bị thương trong quá trình giúp quân đội Nga đẩy lùi binh sĩ Ukraine ở Kurk. Theo thông tin do Ukraine công bố hôm 16/10, lính Triều Tiên dường như đang chuyển sang đảm nhận vai trò hỗ trợ nhiều hơn là chiến đấu.