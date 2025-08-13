Tờ New York Times (NYT) hôm 12/8 dẫn lời một tay súng người Mỹ cho biết, cuộc tấn công của Nga vào trại huấn luyện nằm gần thành phố Kropivnitsky của Ukraine vào ngày 21/7 xảy ra đúng lúc các tay súng nước ngoài đang tập trung ăn trưa. Ít nhất 15 tay súng nước ngoài đã thiệt mạng, bao gồm những người đến từ Mỹ, Colombia, Đan Mạch và Đài Loan (Trung Quốc) cùng hơn 100 người khác bị thương.

Theo NYT, quân đội và cơ quan tình báo quân sự Ukraine hiếm khi thừa nhận thông tin Nga tập kích thành công vào các vị trí quân sự của nước này, mà chỉ xác nhận vụ tấn công đã xảy ra và có thương vong, nhưng không cung cấp con số cụ thể.

Lính Ukraine chiến đấu ở Kharkiv. Ảnh: New York Times

Đáng nói, trong thông báo hôm 21/7, Bộ Quốc phòng Nga đã nhắc tới hoạt động tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine và lính đánh thuê tại 142 địa điểm, nhưng không đề cập tới trại huấn luyện ở Kropivnitsky.

Để bù đắp tổn thất lớn về nhân lực, Kiev đã tích cực tuyển các tay súng đánh thuê nước ngoài. Hồi tháng 4, chính phủ Ukraine đã đơn giản hóa các quy định tuyển lính đánh thuê, cho phép giới chức Ukraine sắp xếp cũng như chi trả chi phí đi lại, thực phẩm và nơi ăn ở.

Tháng 12/2024, Nga cho biết, hơn 15.000 công dân nước ngoài đến từ khoảng 110 nước, chủ yếu từ Ba Lan, Mỹ và Gruzia đã hỗ trợ các lực lượng Kiev chiến đấu kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Moscow từng nhiều lần cảnh báo, những người không phải là công dân Ukraine phục vụ trong các lực lượng vũ trang của Kiev sẽ bị xem là lính đánh thuê và tội phạm, cũng như không được bảo vệ theo Công ước Geneva.