Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến RS-28 Sarmat.

Hãng RT dẫn lời ông Karakaev cho biết tên lửa hạng nặng sử dụng nhiên liệu lỏng RS-28 Sarmat được thiết kế để thay thế tên lửa phóng từ hầm phóng mạnh nhất thế giới RS-20V Voevoda hay còn gọi là SS-18 Satan theo phân loại của NATO. Tên lửa này có khả năng mang tới 10 đầu đạn hạng nặng với khả năng tái nhập khí quyển nhiều lần.

Theo Tướng Karakaev, hệ thống tên lửa mới đã chứng minh khả năng vượt trội so với các loại trước đó, chủ yếu về tầm bắn và tải trọng. Hệ thống được tích hợp sẵn cũng cho phép RS-28 Sarmat “xâm nhập an toàn các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và đang phát triển”.

Tổng thống Putin đã chúc mừng quân đội Nga về cuộc thử nghiệm thành công, gọi Sarmat là “hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới”. Theo người đứng đầu Nga, RS-28 Sarmat có khả năng mang tải trọng lớn gấp 4 lần bất kỳ tên lửa nào của phương Tây. Ông cũng cho biết thêm, tên lửa hiện đại nhất này có tầm bắn hơn 35.000km và độ chính xác gấp đôi so với phiên bản tiền nhiệm.

Theo các nguồn tin, tên lửa này tương thích với phương tiện lượn siêu vượt âm được sử dụng trong một hệ thống tên lửa khác của Nga có tên là Avangard. Loại đầu đạn này có thể tiếp cận mục tiêu trong khí quyển với tốc độ cao trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động để né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM). Quân đội Nga trước đây tuyên bố tầm bắn của Sarmat cho phép tên lửa này được phóng từ Nga đến các mục tiêu ở Mỹ thông qua Nam Cực, tránh được địa điểm đặt hệ thống ABM của Mỹ ở Alaska.

Tổng thống Putin cho hay Moscow đã khởi động chương trình phát triển tên lửa tập trung vào việc vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 2022, dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush.

Ông Putin hé lộ Nga cũng đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng của 2 hệ thống vũ khí tiên tiến khác. Đó là tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn Burevestnik và thiết bị không người lái dưới nước Poseidon, cả hai đều được trang bị lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ.