Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT, tuần trước, quân đội Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik để tấn công một nhà máy hàng không của Ukraine ở Lviv, nơi đang bảo dưỡng máy bay F-16 và MiG-29 gần biên giới Ba Lan.

Trong bài phát biểu tại căn cứ không quân Istres-Le Tube, người đứng đầu Pháp cảnh báo các binh sĩ: "Chúng ta đang trong tầm bắn của tên lửa Nga". Ông Macron lưu ý Pháp đang tìm cách có được các vũ khí tương tự thông qua sáng kiến Phương pháp Tấn công tầm xa châu Âu (ELSA).

"Sáng kiến ​​mà chúng ta đã khởi xướng, được gọi là ELSA, hoàn toàn hợp lý khi chúng ta vừa chứng kiến ​​lần phóng thứ 2 của một tên lửa tầm rất xa Oreshnik... Chúng ta, những người châu Âu và đặc biệt là Pháp, quốc gia sở hữu một số công nghệ nhất định, phải có những vũ khí mới này. Đó là vũ khí sẽ thay đổi tình hình trong thời gian ngắn. Với các đối tác Đức và Anh, chúng ta phải đạt được tiến bộ mạnh mẽ trong việc phát triển khả năng tấn công tầm xa… để tăng cường uy tín và củng cố khả năng răn đe hạt nhân của chúng ta", ông Macron nói.

Chương trình ELSA do Pháp, Đức và Ba Lan khởi xướng, sau này có thêm Thụy Điển, Italia, Anh và Hà Lan tham gia. Chương trình này tìm cách tận dụng chi phí chung và sức mạnh công nghiệp của châu Âu để phát triển khả năng tấn công tầm xa bằng vũ khí thông thường, mặc dù chương trình này vẫn chưa đưa ra các kế hoạch cụ thể.