Theo báo Kyiv Independent, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/7 thông báo Bộ Quốc phòng Nga đề xuất một lệnh ngừng bắn với Ukraine ở thành phố Konstantinovka.

"Bộ Quốc phòng Nga đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời từ 12h trưa đến 18h chiều ngày 6/7 để thực hiện việc bàn giao thi thể binh lính ở Konstantinovka. Kiev cần thông báo cho chúng tôi về quyết định của họ trước buổi trưa ngày 5/7", ông Peskov cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NDTV

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng bác bỏ đề xuất mới đây của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Konstantinovka. "Ông Zelensky có thể đến Moscow để đàm phán với Tổng thống Nga, thay vì đề xuất một cuộc gặp tại thành phố này", ông Peskov nói.

Trước đó, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Nga về việc giành quyền kiểm soát thành phố Konstantinovka. "Nếu thành phố này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga thì có lẽ Tổng thống Putin sẽ không có vấn đề gì đàm phán với tôi tại đó", ông Zelensky nhấn mạnh.

Cùng ngày 4/7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng phủ nhận tin Konstantinovka đã thất thủ, khẳng định thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Kiev mặc dù các nhóm bộ binh Nga đã xâm nhập vào một số khu vực đô thị và giao tranh vẫn tiếp diễn.

Ở thời điểm hiện tại, Nga và Ukraine đang đưa ra những tuyên bố trái chiều về thành phố Konstantinovka, khu định cư có vị trí chiến lược ở vùng Donetsk. Theo báo cáo của trang theo dõi quân sự DeepState, quân đội Nga đang có mặt tại khu vực ngoại ô thành phố và đang nỗ lực gia tăng quyền kiểm soát.