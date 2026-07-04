Báo The Kyiv Independent đưa tin, trong thông cáo trên mạng xã hội Telegram tối 3/7, Cơ quan SBU Ukraine cho biết các đơn vị điều khiển UAV cảm tử của họ vừa tấn công 2 căn cứ không quân Nga ở khu vực bán đảo Crưm và gây thiệt hại cho khí tài đối phương.

Một loại UAV của Ukraine. Ảnh: Militarnyi

Đoạn trích thông cáo viết: “Các UAV của Ukraine đã tấn công 7 nhà chứa máy bay bên trong Căn cứ không quân Saky, nơi các lực lượng Nga sử dụng để chứa những loại chiến cơ như Su-30SM, Su-30 và Su-24. Đòn tấn công đã khiến đối phương hư hại ít nhất 7 máy bay… Chúng tôi cũng tấn công 2 nhà kho ở căn cứ Hvardiiske được Nga dùng để chứa UAV cảm tử Shahed và các thiết bị hàng không”.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, lãnh đạo SBU Vasyl Maliuk khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục nhiệm vụ được giao bởi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong việc “làm suy giảm năng lực quân sự Nga một cách có hệ thống” ở bán đảo Crưm.

Ba Lan tỏ ra dè dặt khi viện trợ cho Kiev

Tại cuộc họp báo được tổ chức hôm 3/7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết chính quyền Warsaw “cần thận trọng” trong vấn đề cam kết hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào tuần tới.

Ông Tusk phát biểu: “Không phải tôi tin rằng Ukraine không cần đến hỗ trợ tài chính, mà tôi tin về việc Ba Lan cần có trách nhiệm đáng kể liên quan đến toàn bộ biên giới phía đông của Liên minh châu Âu (EU) và mọi người cần phải tính đến điều đó. Ukraine đang chiến đấu nhưng Ba Lan đang gánh vác phần lớn trách nhiệm bảo vệ biên giới và cần có sự xem xét đặc biệt”.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Tusk được đưa ra trong bối cảnh một loạt căng thẳng nổ ra trong quan hệ Ukraine và Ba Lan thời gian gần đây. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói rằng nước này sẽ không chuyển giao các tiêm kích MiG-29 cho Ukraine với lý do Kiev chưa thực hiện cam kết chia sẻ công nghệ UAV cho Warsaw.