Theo hãng tin TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky ngày 23/2 đã có bài phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Nhóm bằng hữu Bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Tại đây, ông Lyubinsky đã chỉ trích chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ ở Venezuela hồi tháng 1, đồng thời yêu cầu Washington lập tức thả Tổng thống Maduro.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ trả tự do cho vợ chồng ông Maduro ngay lập tức. Nga luôn kiên định trong việc ủng hộ bảo vệ chủ quyền của Venezuela và giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Hành động quân sự ngày 3/1 của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc", ông Lyubinsky cho biết.

Ông Nicolas Maduro bị áp giải tới tòa án ở Mỹ. Ảnh: NYT

Quan chức ngoại giao Nga cũng phản đối việc Mỹ đánh chìm tàu thuyền ở vùng biển Caribe với lý do chống ma túy, mô tả đây là hành vi "không thể chấp nhận được".

Cùng ngày 23/2, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto đã yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng ông Maduro, nhấn mạnh sự cần thiết của việc đối thoại để giải quyết khác biệt.

Trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng kêu gọi Mỹ và các đồng minh từ bỏ kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

"Chúng tôi đề nghị Washington và các đồng minh từ bỏ kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, đặc biệt yêu cầu Mỹ đưa ra bảo đảm chắc chắn rằng sẽ không có thêm bất kỳ sự đối đầu quân sự nào. Nga sẽ hỗ trợ hết sức nhằm nối lại các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran", ông Lyubinsky nói.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này "sẽ dễ dàng chiến thắng" trong trường hợp nổ ra xung đột với Iran.