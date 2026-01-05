Theo Times of Israel, Bộ Ngoại giao Iran ngày 5/1 đã khẳng định quan hệ giữa nước này với Venezuela sẽ không thay đổi, bất chấp việc ông Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ.

"Quan hệ ngoại giao của Iran với mọi quốc gia, bao gồm cả Venezuela, đều dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và sẽ tiếp tục như vậy. Chúng tôi vẫn đang liên lạc chặt chẽ với chính quyền Venezuela để theo dõi tình hình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei cho biết.

Cũng theo quan chức ngoại giao Iran, Tehran lên án mạnh mẽ việc Mỹ bắt giữ vợ chồng ông Maduro, yêu cầu Washington trả tự do ngay lập tức cho hai người này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: NYT

"Việc bắt giữ nguyên thủ của một quốc gia và vợ của ông ấy là hành động phi pháp, không có gì đáng tự hào. Iran ủng hộ lập trường của người dân Venezuela: Tổng thống của họ phải được tự do", ông Baqaei nhấn mạnh.

Về tình hình biểu tình ở Iran, đại diện cảnh sát Ahmad-Reza Radan thông tin rằng lực lượng hành pháp đã bắt giữ nhiều cá nhân bị phát hiện có hành vi kích động bạo lực, được thực hiện dưới sự chỉ đạo của các cơ quan tình báo nước ngoài.

"Trong 48 giờ qua, cơ quan chức năng đã bắt giữ những kẻ cầm đầu kích động người dân, cả trên không gian mạng lẫn tại các điểm tụ tập ngoài đường phố. Một số đối tượng đã thú nhận họ nhận USD từ nước ngoài để kích động biểu tình", ông Radan nói với tờ Tehran Times.

Theo truyền thông địa phương, Iran cho rằng Israel là bên đã triển khai điệp viên vào lãnh thổ nước này để khiến các cuộc biểu tình lan rộng. Hiện Tel Aviv chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của Tehran.