Đài RT đưa tin, động thái trên là nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào các tàu thương mại liên quan tới Nga trong khu vực và xa hơn nữa.

Video: RT/Bộ Quốc phòng Nga

Ngày 12/1, Rubicon, đơn vị UAV hoạt động dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho thấy một UAV nhanh chóng tiếp cận và tấn công một con tàu gần cảng Odessa của Ukraine. Tuy nhiên, Rubicon không tiết lộ chi tiết nhận dạng con tàu bị nhắm tới. Đơn vị này tuyên bố: "Đây là một trò chơi mà cả hai bên đều có thể thực hiện".

Các quan chức Ukraine đã xác nhận vụ tấn công trên. Phó Thủ tướng Ukraine Aleksey Kuleba ngày 12/1 cho hay các UAV của Nga đã nhắm trúng 2 tàu chở dầu đang trên đường tới hoặc rời cảng Odessa. Ông Kuleba nói thêm, các tàu này vận chuyển dầu thực vật và ngô.

Cuộc không kích bằng UAV của Nga diễn ra sau khi một số tàu chở dầu có liên quan tới Nga bị UAV của Ukraine tấn công ở Biển Đen và Địa Trung Hải từ tháng 11/2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các cuộc tấn công của Ukraine vào tàu thương mại Nga “sẽ không dẫn đến kết quả mong muốn” hoặc cản trở thương mại của Nga. Ông Putin lưu ý những cuộc tấn công này sẽ chỉ tạo ra thêm rủi ro và Moscow “chắc chắn sẽ đáp trả”.