Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RBC, phát ngôn viên Lực lượng phòng thủ miền nam Ukraine, ông Vladyslav Voloshyn hôm 13/1 nói rằng tình hình chiến sự tại thành phố Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia vẫn còn nhiều khó khăn khi toàn bộ địa phận nơi này “đã nằm trong khu vực giao tranh giữa quân Nga và lính phòng thủ Ukraine”.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Trong 24 giờ qua, chúng tôi ghi nhận hơn 30 cuộc giao tranh ở mặt trận Huliaipole. Riêng trong thành phố đã nổ ra 21 cuộc đụng độ… Các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn diễn ra ở đó khi nhiều đơn vị đối phương cố đẩy quân phòng thủ Ukraine khỏi thành phố Huliaipole và các làng mạc gần đó. Hiện Huliaipole nằm trong một vùng xám lớn, khi quân Nga thực hiện nhiều hoạt động tấn công nhưng không thể thiết lập được vị trí vững chắc”, ông Voloshyn nói.

Theo bản đồ chiến sự Nga – Ukraine do chuyên trang Deep State cập nhật, quân Nga đang giành ưu thế ở các khu vực đông, đông nam và tây bắc thành phố Huliaipole.

Ảnh: Deep State

Ông Zelensky hé lộ ưu tiên hàng đầu của Kiev

Trang Sky News đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13/1 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof về “những sự hỗ trợ đầy đủ dành cho Kiev ngay lúc này”.

Tổng thống Ukraine viết trên mạng xã hội X rằng: “Những quả tên lửa phòng không cùng tất cả sự hỗ trợ cần thiết cho hệ thống năng lượng hiện là ưu tiên hàng đầu của Ukraine”.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Hà Lan diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga gần đây đã phát động các cuộc tấn công đường không bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hạ tầng năng lượng và một số cơ sở quân sự nằm ở miền tây Ukraine.