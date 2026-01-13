Theo báo Pravda, diễn biến vào ngày 12/1 đã đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng và chiến lược trong cuộc phản công đang diễn ra của các lực lượng Kiev ở vùng Kharkiv, miền đông Ukraine. Lữ đoàn Khartia đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh kéo cờ và xác nhận chiến dịch diễn ra dưới sự chỉ huy của Quân đoàn 2.

Các binh sĩ thuộc Nhóm Trinh sát và Tấn công của Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Khartia của Ukraine đã dẫn đầu cuộc phản kích và thành công trong việc giành quyền kiểm soát trung tâm Kupiansk. Lực lượng Ukraine cho biết đang hoàn tất việc đánh bật các đơn vị Nga còn lại khỏi thành phố.

Video: Pravda

Đại tá Ihor Obolenskyi, chỉ huy Quân đoàn 2 nhấn mạnh giá trị chiến lược của chiến dịch và ca ngợi tính chuyên nghiệp của binh lính Ukraine: "Chiến dịch Kupiansk chứng minh với kế hoạch đúng đắn, các chỉ huy và ban tham mưu được đào tạo bài bản cùng với các đơn vị được chuẩn bị tốt, chúng ta có thể ngăn chặn và tiêu diệt đối phương một cách hiệu quả".

Kupiansk, một thành phố trọng yếu ở vùng Kharkiv, trước đây đã 2 lần chịu sự kiểm soát của lực lượng Nga. Việc giành lại thành phố này nhấn mạnh khả năng của Ukraine trong việc tái chiếm và giữ vững các vùng lãnh thổ chiến lược quan trọng bất chấp các hoạt động quân sự của Nga.