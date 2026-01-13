Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh: EPA

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tờ The New York Times, ông Trump xác nhận những nhận xét đã đưa ra trước đó rằng Tổng thống Ukraine Zelensky không có "quân bài" nào trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga ngay từ ngày đầu tiên.

Người đứng đầu Mỹ đề cập tới cuộc gặp hồi tháng 2/2025 với ông Zelensky tại Nhà Trắng: "Lúc đó, ông ấy không có quân bài nào cả. Bây giờ Zelensky có không? Vâng, Tổng thống Ukraine không có quân bài nào cả. Ông ấy chỉ có một thứ duy nhất là Donald Trump".

Theo Tổng thống Trump, cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ là thảm họa toàn diện đối với Ukraine và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Kiev nếu không có sự trung gian hòa giải của ông. "Nếu tôi không tham gia, tôi nghĩ xung đột giữa Nga và Ukraine có thể đã leo thang thành chiến tranh thế giới thứ 3... Điều đó hiện không xảy ra nữa", ông Trump nói.

Theo đài RT, khi được hỏi về thời gian biểu cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, ông Trump không đưa ra cam kết cụ thể nào. "Chúng tôi đang làm hết sức mình. Tôi không có thời gian biểu… Tôi chỉ muốn thấy xung đột kết thúc”, ông Trump tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky dường như đều sẵn sàng giải quyết vấn đề.

Tháng trước, ông Trump đã gặp ông Zelensky ở Miami, Mỹ và tuyên bố một thỏa thuận hòa bình đã “sẵn sàng tới 95%”. Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lặp lại đánh giá đó.

Ông Zelensky vừa cho hay văn kiện song phương về việc Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine "về cơ bản đã sẵn sàng". Giai đoạn tiếp theo là hoàn thiện ở cấp cao nhất. Theo hãng tin Axios, cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump để hoàn tất thỏa thuận đảm bảo an ninh có thể diễn ra ngay trong tuần tới. Ngoài ra, ông Zelensky bày tỏ hy vọng nhận được phản hồi của Nga về kế hoạch hòa bình 20 điểm vào cuối tháng này.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn chính của Ủy ban châu Âu cho biết EU sẽ phải nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022, EU đã giảm bớt liên lạc nhằm "cô lập" Moscow. Cách tiếp cận này đã dẫn đến việc EU gần như bị gạt ra khỏi bàn thương lượng kể từ 2/2025, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng các nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev.