Tập đoàn Kalashnikov phát triển drone kamikaze chiến thuật KUB-10ME với tầm bay vượt quá 100km. Ảnh: Tập đoàn Kalashnikov

Trong bối cảnh cuộc chạy đua công nghệ quân sự ngày càng khốc liệt, Tập đoàn Kalashnikov của Nga vừa chính thức công bố phát triển UAV chiến thuật KUB-10ME, một bước tiến đột phá trong lĩnh vực máy bay không người lái.

Với tầm bay vượt quá 100km, khả năng chống nhiễu điện tử mạnh mẽ và hệ thống dẫn đường quang-điện tử cho phép tấn công chính xác mục tiêu di động, KUB-10ME không chỉ là vũ khí mới mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ của công nghệ UAV Nga dựa trên kinh nghiệm thực chiến từ xung đột Nga-Ukraine.

Sản phẩm này hứa hẹn sẽ thay đổi cục diện chiến trường hiện đại, nơi mà các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử đang thống trị.

KUB-10ME là phiên bản nâng cấp từ dòng UAV loitering munition (đạn lảng vảng) KUB nổi tiếng của Kalashnikov.

Theo thông cáo chính thức từ trang web của tập đoàn, đây là mẫu UAV chiến thuật đầu tiên tại Nga đạt tầm hoạt động vượt 100km, một con số ấn tượng giúp nó vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Tầm bay xa này cho phép KUB-10ME được phóng từ khoảng cách an toàn, tránh các hệ thống phòng không tầm gần và trung bình, đồng thời mở rộng phạm vi tác chiến lên mức chiến lược.

KUB-E lần đầu tiên được giới thiệu công khai tại diễn đàn IDEX năm 2019. Ảnh: Tập đoàn Kalashnikov

Các nguồn tin từ TASS và RBC nhấn mạnh rằng, thiết kế của KUB-10ME được tối ưu hóa dựa trên dữ liệu thực tế từ các chiến dịch quân sự, nơi mà UAV phải đối mặt với môi trường nhiễu điện tử dày đặc.

Nhờ đó, UAV KUB-10ME được trang bị công nghệ chống nhiễu (chống REW - Radio-Electronic Warfare) tiên tiến, giúp duy trì kết nối và dẫn đường ổn định ngay cả khi bị can thiệp bởi các hệ thống gây nhiễu của đối phương.

Một trong những điểm nổi bật nhất của KUB-10ME chính là khả năng tấn công mục tiêu di động. Hệ thống dẫn đường quang-điện tử (electro-optical guidance) được tích hợp cho phép UAV tự động nhận diện và theo dõi các mục tiêu đang chuyển động, như xe tăng, xe bọc thép hoặc lực lượng bộ binh.

Theo bài phân tích trên RuAviation và Voennoe Delo, công nghệ này sử dụng camera hồng ngoại và cảm biến quang học để khóa mục tiêu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu GPS hoặc radio, giảm thiểu rủi ro bị hack hoặc chặn sóng.

Điều này làm cho UAV KUB-10ME trở thành "sát thủ" lý tưởng trong các cuộc chiến bất đối xứng, nơi mục tiêu thường di chuyển nhanh chóng để tránh phát hiện.

Hơn nữa, UAV KUB-10ME được thiết kế với tính năng chống lại các biện pháp phòng không (PVO), bao gồm khả năng bay thấp và né tránh radar, giúp tăng tỷ lệ sống sót và hiệu quả tấn công lên đáng kể.

Về mặt kỹ thuật, KUB-10ME thuộc loại kamikaze drone, nghĩa là nó mang theo đầu đạn nổ và tự hủy khi va chạm mục tiêu, tối ưu hóa cho các nhiệm vụ tấn công một chiều.

KUB-2E được chế tạo theo sơ đồ "biplane dọc" (longitudinal biplane), còn KUB-10E thuộc loại máy bay không người lái kiểu máy bay thông thường (airplane-type UAV). Ảnh: Tập đoàn Kalashnikov

Trang Rossiyskaya Gazeta và RIA Novosti cho biết, mẫu UAV này được phát triển với trọng lượng nhẹ, dễ dàng triển khai từ các nền tảng di động như xe tải hoặc máy bay vận tải, giúp lực lượng mặt đất có thể sử dụng linh hoạt mà không cần cơ sở hạ tầng phức tạp.

Công nghệ chống nhiễu không chỉ bảo vệ tín hiệu điều khiển mà còn nâng cao độ chính xác của hệ thống dẫn đường, đảm bảo tỷ lệ trúng mục tiêu cao ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ban đêm.

Kalashnikov nhấn mạnh rằng, sự ra đời của KUB-10ME là kết quả từ việc áp dụng kinh nghiệm từ Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO) tại Ukraine, nơi các UAV Nga đã chứng minh giá trị trong việc phá hủy cơ sở hạ tầng và lực lượng đối phương.

Với những tính năng vượt trội, KUB-10ME không chỉ củng cố vị thế của Nga trong lĩnh vực công nghệ UAV mà còn mở ra tiềm năng xuất khẩu lớn.

Các bài viết trên RT và Calibre Defence dự đoán rằng, mẫu UAV này sẽ thu hút sự quan tâm từ các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả cao, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Tuy nhiên, việc phát triển công nghệ như vậy cũng đặt ra câu hỏi về đạo đức và kiểm soát vũ khí, khi mà UAV ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn.

Dù sao, KUB-10ME vẫn là một minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, kết hợp giữa truyền thống chế tạo vũ khí Kalashnikov và công nghệ hiện đại.